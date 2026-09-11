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Política Palestina | cultura |

acuerdo internacional

Gabriela Verde explicó el papel de Uruguay en el pacto por la cultura palestina

La subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, habló sobre la conferencia de Madrid, donde Uruguay participó junto a 36 países para impulsar la protección de la cultura palestina.

Gabriela Verde, subsecretaria de Educación y Cultura.

Gabriela Verde, subsecretaria de Educación y Cultura.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, representó a Uruguay en la Conferencia Internacional para la Reconstrucción del Sector Cultural en Palestina, realizada en Madrid a mediados de julio, donde autoridades de Cultura de distintos países debatieron mecanismos para proteger y sostener el patrimonio y la producción cultural palestina.

En entrevista con Éramos tan progres, de Caras y Caretas TV, Verde destacó la dimensión internacional de la iniciativa y explicó que Uruguay participó a partir de una invitación del Gobierno español, en el marco de la representación de la Comisión Nacional de UNESCO y de su trabajo en materia patrimonial.

Conferencia Internacional para la Reconstrucción del Sector Cultural en Palestina

La actividad fue organizada por los ministerios de Cultura de España y Palestina y reunió a delegaciones internacionales durante tres jornadas. El encuentro culminó con la aprobación de una declaración consensuada que plantea la creación de un Pacto por la Resiliencia de la Cultura Palestina, con el objetivo de proteger, sostener y revitalizar su vida cultural y fortalecer sus instituciones, patrimonio y creadores.

“Fue una invitación que tuvimos del Gobierno de España en participar presidiendo la Comisión Nacional de UNESCO, y también en todos los temas patrimoniales”, señaló.

Conferencia Internacional para la Reconstrucción del Sector Cultural en Palestina

Conferencia Internacional para la Reconstrucción del Sector Cultural en Palestina

La subsecretaria contó que se trató de “tres jornadas muy interesantes, muy intensas” y explicó que antes de la reunión de las autoridades ministeriales se desarrollaron encuentros con integrantes de la sociedad civil, artistas y cultores y cultoras de España y Palestina. En esas instancias se abordaron aspectos vinculados al patrimonio y la cultura.

Posteriormente participaron ministros y ministras de Cultura de distintos países, además del director de Cultura de UNESCO. Según relató Verde, el encuentro permitió conocer de primera mano la situación del sector cultural palestino a través de autoridades y referentes vinculados a la actividad artística y cultural de ese país. “Nos contaron, a pesar de todas las circunstancias que está viviendo ese país, todo lo que se está logrando generar y hacer desde lo cultural”, explicó.

Para Verde, los datos sobre la producción cultural palestina pueden parecer reducidos si se los observa fuera de contexto, pero adquieren otra dimensión frente a las condiciones en las que se desarrollan esas actividades.

La cultura como memoria

Uno de los planteos que Uruguay llevó al encuentro estuvo relacionado con las consecuencias que tiene la pérdida de espacios y bienes culturales más allá de la desaparición física de una estructura. Verde sostuvo que la destrucción de monumentos, edificios y espacios patrimoniales también afecta las referencias que permiten nombrar, recordar y transmitir una parte de la historia.

“Cuando se pierden monumentos religiosos, no religiosos, estructuras arquitectónicas, espacios de cultura y patrimoniales uno deja de nombrarlos porque ya no están más. Y cuando ya no nombras un lugar, un espacio, sea lo que sea, esa palabra ya no existe más. Entonces, la lengua universal perdió ”, relató.

A partir de allí, Verde vinculó la desaparición de esos lugares con la pérdida de las palabras y de las referencias asociadas a ellos.

Verde también relató una conversación previa con el embajador de Palestina en Uruguay, mantenida antes de su participación en la conferencia de Madrid. Según explicó, ese intercambio permitió conocer otra de las dificultades que enfrenta la preservación de la memoria cultural: la pérdida de soportes para conservar los relatos.

“Él nos contaba que todos los relatos de las historias pueden desaparecer porque no hay informática que los guarde, porque no hay libros que lo puedan plasmar, porque no hay donde guardarlo”, contó.

Frente a esa situación, explicó que se trabaja con un proyecto basado en la transmisión oral de las historias, retomando una forma de conservación de la cultura anterior a los soportes escritos y digitales.

Para la subsecretaria, esa dimensión de la cultura plantea un desafío particular porque depende directamente de las personas que conservan y transmiten esas historias. "Es algo que hay que cuidar porque el relato oral son las personas y no pueden desaparecer esas personas”, concluyó.

Durante la entrevista, Verde también abordó el reciente conflicto protagonizado por estudiantes de formación en educación, el Congreso de Educación, entre otras temáticas.

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