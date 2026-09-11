Este viernes en el Complejo Celeste, la selección uruguaya sub 20 realizó un entrenamiento a puertas abiertas previo a viajar rumbo a Argentina para disputar los Juegos Odesur. Santiago Espasandín será el entrenador de Uruguay que debió actualizar la lista de convocados debido a que la mayoría de los jugadores citados no fueron cedidos por sus clubes.
rumbo a Argentina
Selección uruguaya sub 20 parte a los Juegos Odesur con cambios en la lista final
Santiago Espasandín dirigirá la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur que se disputará en Rosario (Argentina). Debutará el 17 ante venezuela.