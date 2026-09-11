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Deportes selección uruguaya | Juegos Odesur |

rumbo a Argentina

Selección uruguaya sub 20 parte a los Juegos Odesur con cambios en la lista final

Santiago Espasandín dirigirá la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur que se disputará en Rosario (Argentina). Debutará el 17 ante venezuela.

Selección uruguaya sub 20 parte a los Juegos Odesur.

Selección uruguaya sub 20 parte a los Juegos Odesur.

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Este viernes en el Complejo Celeste, la selección uruguaya sub 20 realizó un entrenamiento a puertas abiertas previo a viajar rumbo a Argentina para disputar los Juegos Odesur. Santiago Espasandín será el entrenador de Uruguay que debió actualizar la lista de convocados debido a que la mayoría de los jugadores citados no fueron cedidos por sus clubes.

El campeonato msaculino de fútbol comenzará el 16 de setiembre en el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. La final será el 25 de setiembre en ese mismo escenario.

Uruguay integra el grupo B del torneo. Debutará el jueves 17 a las 14:00 horas ante Venezuela, luego enfrentará a Argentina el sábado 19 en ese mismo horario mientras que cerrará su participación en la fase de grupos ante Paraguay el lunes 21 a las 10:00 horas. Los primeros dos equipos acceden a las semifinales del campeonato.

A continuación repasamos los convocados por Santiago Espasandín para los Juegos Odesur.

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