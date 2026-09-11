Selección uruguaya sub 20 parte a los Juegos Odesur con cambios en la lista final

Este viernes en el Complejo Celeste, la selección uruguaya sub 20 realizó un entrenamiento a puertas abiertas previo a viajar rumbo a Argentina para disputar los Juegos Odesur. Santiago Espasandín será el entrenador de Uruguay que debió actualizar la lista de convocados debido a que la mayoría de los jugadores citados no fueron cedidos por sus clubes.