Antel Arena: cómo pasó del déficit a las ganancias y qué cambios proyecta para mejorar

El jerarca recordó que la empresa debió actuar rápidamente cuando el operador privado que administraba el estadio anunció su retiro. “Tuvimos que evaluar más rápido decisiones a tomar y allí la conclusión que sacamos es que estábamos en condiciones de que Antel, a través de una de sus subsidiarias, en este caso ITC, tomara la gestión o administrara la gestión del Antel Arena”, señaló.

Según indicó, ese cambio implicó un ahorro inmediato. “Eso ya de por sí implicaba un ahorro importante, porque no había que pagar lo mismo que se le pagaba a un gestor privado, un administrador privado. Eso implicaba un ahorro directo. Es parte de esto que se está viendo en este resultado operativo positivo”, afirmó.

Más espectáculos y renegociación de contratos

Álvarez remarcó que la mejora económica no obedeció únicamente al cambio de gestión. También destacó el incremento de actividades y una revisión de la operativa del recinto. “Lo que sí hubo también fueron más espectáculos”, afirmó. En ese sentido, explicó que la nueva administración introdujo modificaciones en el vínculo con productores y organizadores de eventos para generar mejores condiciones de funcionamiento.

“Se buscaba varias cosas, pero dos que podrían ser una síntesis de política. Por un lado, reducir los costos operativos para quienes realizan eventos (...) y por otro lado, que eso también facilitara la reducción de costos de quienes vamos a la Arena como espectadores”, señaló.

El vicepresidente de Antel destacó además la renegociación de contratos existentes y el trabajo para atraer nuevos eventos. “Una gestión pública que viene haciendo las cosas muy bien, que renegoció con diferentes contratos que había, que intentó generar mejores condiciones para que vengan más espectáculos o espectáculos de más calidad”, sostuvo.

Como resultado, indicó que la expectativa para este año es "superar más de los 100 espectáculos o eventos importantes en la Arena”.

Adaptar el espacio para espectáculos más pequeños

Consultado sobre las estrategias para ampliar el acceso y diversificar la oferta cultural, Álvarez explicó que ya existen acuerdos con distintas instituciones para distribuir entradas entre sectores de la población, aunque aclaró que esas decisiones también dependen de los productores de cada espectáculo.

Además, señaló que una de las principales líneas de trabajo apunta a adaptar el recinto para recibir eventos de menor escala.

“Lo que se está haciendo ahora es ver cómo se puede adaptar la Arena para que se puedan realizar espectáculos de calidad en Antel Arena más pequeños, para que el costo de llevar el espectáculo sea menor”, explicó.

La idea, añadió, es que artistas con menor convocatoria puedan utilizar el recinto sin necesidad de ocupar toda su capacidad. “Capaz que yo, que soy un artista menos consagrado, puedo ir a hacer mi primer Antel Arena con menor cantidad de butacas, con menor cantidad de espacio, que me pueda salir más barato a mí y por lo tanto que pueda ir también el público”, ejemplificó.

Álvarez señaló que esa transformación requiere definiciones técnicas para mantener los estándares de calidad del recinto. “Porque sea mi primera vez no tiene que sonar mal, entonces tengo que ir y tiene que sonar bien, como si fuese un Arena completo”, afirmó.

Deportes, streaming y nuevos negocios

Otra de las apuestas pasa por ampliar la variedad de actividades que recibe el complejo, especialmente en el ámbito deportivo.

El vicepresidente de Antel mencionó que se trabaja para incrementar la cantidad de partidos de básquetbol y otros espectáculos deportivos, aprovechando la infraestructura disponible.

En ese marco, destacó la realización de la pelea del boxeador uruguayo Jorge Nasser Tongarreino —mencionada por Álvarez como un evento que difícilmente hubiera llegado al país sin la existencia del recinto— y sostuvo que este tipo de actividades contribuyen a posicionar al Antel Arena en la región.

Asimismo, resaltó el potencial que ofrece la transmisión de espectáculos a través de Antel TV. “Antel además puede, por ejemplo, incorporar lo que es la transmisión Antel TV. Entonces ahí hay un componente también de la producción que hoy vale mucho”, señaló.

Según explicó, la posibilidad de emitir eventos por streaming nacional e internacional agrega valor para productores y organizadores. “Eventos de este tipo a veces tienen una parte importante de sus ingresos esperados en la venta de la visualización por streaming a nivel internacional”, afirmó.

“La gente está súper agradecida”

Consultado sobre las críticas históricas vinculadas a la construcción y el costo del Antel Arena, Álvarez sostuvo que ese debate ya fue saldado desde el punto de vista judicial y remarcó que la prioridad de la actual administración es mejorar el funcionamiento del recinto.

“Para nosotros cuando esta administración comenzó, el Antel Arena estaba ahí. ¿Qué hacemos con esto? Teníamos una valoración muy positiva y lo que estamos trabajando es para que mejore esa valoración”, expresó.

Finalmente, consideró que la percepción pública cambia cuando las personas asisten a los espectáculos que se realizan en el recinto.

“Cuando hay espectáculos, la gente está súper agradecida de lo que puede vivenciar en el Antel Arena. Yo invito a la ciudadanía a que cada vez afloje más con esto de negativa, porque en algún momento le va a tocar ir y después tiene que vivir con esa contradicción de haber vivido un espectáculo maravilloso y una queja constante”, sentenció.