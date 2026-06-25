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Política Ejército | Washington |

permiso tío Sam

Gobierno de Orsi pedirá permiso a EEUU para utilizar blindados de guerra en Montevideo

EEUU debe autorizar la utilización de los vehículos que donó en áreas urbanas densamente pobladas porque no fue donando con ese fin, declaró la Embajada.

Acto de entrega de los vehículos donados por el gobierno de Estados Unidos al Ejército Nacional. En la fotografía: Exministro de Defensa Nacional, Dr. Armando Castaingdebat y Heide Fulton embajadora de estados Unidos en Uruguay. 25 de julio de 2024.

Acto de entrega de los vehículos donados por el gobierno de Estados Unidos al Ejército Nacional. En la fotografía: Exministro de Defensa Nacional, Dr. Armando Castaingdebat y Heide Fulton embajadora de estados Unidos en Uruguay. 25 de julio de 2024.

 Embajada de Estados Unidos en Uruguay
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, reafirmó que la utilización de vehículos blindados, donados por EEUU al Ejército Nacional, para apoyar el patrullaje policial en los barrios con mayores índices de criminalidad de Montevideo, es una “decisión tomada” y la medida se terminará de pulir mañana viernes en el Consejo de Ministros.

Freno de Washington

Los 14 blindados Mamba MK7, donados a Uruguay durante el período pasado bajo una resolución del entonces ministro de Defensa, Javier García, por un valor total de US$ 13.900.000.

El problema radica que el acuerdo estipulaba que las unidades debían ser utilizadas exclusivamente para cumplir con los estándares de la ONU en Misiones de Paz. Un documento interno revela que estas tanquetas:

No pueden ser desplegados en operaciones nacionales de seguridad interna (represión de disturbios, operaciones policiales, control de fronteras con función de seguridad interna) sin renegociación formal del acuerdo del uso final con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que el trámite ante la Embajada de EE.UU. está pendiente y que aún no ha existido comunicación formal.

Desde el gobierno aclararon que el uso de los Mamba MK7 será una medida temporal y logística. Los vehículos se otorgarán bajo la modalidad de préstamo al Ministerio del Interior cartera liderada por Carlos Negro, mientras la Policía concreta la compra de sus propias unidades adecuadas para este tipo de operativos.

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