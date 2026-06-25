Gobierno de Orsi pedirá permiso a EEUU para utilizar blindados de guerra en Montevideo

No pueden ser desplegados en operaciones nacionales de seguridad interna (represión de disturbios, operaciones policiales, control de fronteras con función de seguridad interna) sin renegociación formal del acuerdo del uso final con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que el trámite ante la Embajada de EE.UU. está pendiente y que aún no ha existido comunicación formal.

Desde el gobierno aclararon que el uso de los Mamba MK7 será una medida temporal y logística. Los vehículos se otorgarán bajo la modalidad de préstamo al Ministerio del Interior cartera liderada por Carlos Negro, mientras la Policía concreta la compra de sus propias unidades adecuadas para este tipo de operativos.