El presidente de la República, Yamandú Orsi, reafirmó que la utilización de vehículos blindados, donados por EEUU al Ejército Nacional, para apoyar el patrullaje policial en los barrios con mayores índices de criminalidad de Montevideo, es una “decisión tomada” y la medida se terminará de pulir mañana viernes en el Consejo de Ministros.
permiso tío Sam
Gobierno de Orsi pedirá permiso a EEUU para utilizar blindados de guerra en Montevideo
EEUU debe autorizar la utilización de los vehículos que donó en áreas urbanas densamente pobladas porque no fue donando con ese fin, declaró la Embajada.