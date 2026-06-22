Fer O-Smith y el "Delirio en el Tiempo" como obra conceptual

Banda de Fer O Smith Banda de Fer O Smith

La obra está compuesta por ocho canciones que dialogan entre sí a través de una temática común: la percepción del tiempo. No se trata únicamente del paso de los años, sino de la forma en que cada persona experimenta los cambios, la nostalgia, la ansiedad, la memoria y la incertidumbre.

Musicalmente, el disco amplía los horizontes sonoros de la artista. El rock alternativo sigue siendo el eje central, pero aparecen guiños al tango, al post-punk, a la new wave, a la música cinematográfica y a diversas influencias que construyen un recorrido tan impredecible como coherente.

A lo largo de esta charla, Fer O-Smith habla sobre el origen del disco, las referencias a Alicia en el País de las Maravillas, el crecimiento de la banda, el desafío de crear una obra conceptual en tiempos de consumo veloz y la necesidad de seguir apostando por un arte que invite a pensar y sentir.

«La canción que le da nombre al disco resume toda la obra»

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Tapa del disco Tapa del disco

—Estuve escuchando el disco completo y me llamó la atención que justamente la canción que da nombre al álbum es una de las más eclécticas. Arranca con algo que me recordó al tango, después se transforma en rock y atraviesa distintos climas bastante oscuros. ¿Era una búsqueda consciente?

Fer O-Smith: "Sí, totalmente. Y de hecho sos la primera persona que me menciona el tango. Esa era la intención desde el principio. Después la canción termina siendo claramente rock alternativo, pero quería que tuviera ese aire tanguero al comienzo. Me sorprendió que casi nadie lo hubiera señalado hasta ahora. La mayoría habla de una canción experimental que pasa por muchos lugares diferentes, pero sí, la idea original era justamente esa".

—¿Te interesaba salir de lugares conocidos?

Fer O-Smith: "Muchísimo. En este disco me permití hacer cosas que quizá no son las que la gente espera de mí. Hay otra canción, Esternocleidomastoideo, donde me propuse traer el post-punk de manera muy consciente. Escuché muchísimo del género para entender cómo funcionaba en los años ochenta y después tratar de darle una vuelta personal y contemporánea. Cuando alguien me dice que le recordó a una banda específica de esa época siento que el objetivo se cumplió".

El tiempo como tema central

—A medida que uno escucha el disco aparecen distintas emociones, pero todas parecen conectadas por una misma preocupación. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas escribiendo una obra sobre el tiempo?

Fer O-Smith: "Creo que fue un proceso gradual. Ya en el disco anterior, Morir en el 2006, el tiempo aparecía mucho. Había canciones atravesadas por la nostalgia, por pensar en cómo vivíamos la música cuando éramos adolescentes. Después empecé a notar que esa preocupación seguía creciendo y que aparecía en casi todo lo que escribía.

Con Delirio en el Tiempo ya fue imposible ignorarlo. Todas las canciones terminaban hablando, de una forma u otra, de cómo percibimos el paso del tiempo. Lo interesante es que cada una lo aborda desde un lugar distinto".

—¿Qué significa para vos esa idea de percepción?

Fer O-Smith: "Que el tiempo no es igual para todos ni se vive siempre de la misma manera. Hay momentos en los que parece detenerse y otros en los que se vuelve vertiginoso. Hay situaciones que recordamos como si hubieran ocurrido ayer y otras que desaparecen enseguida. Me interesaba explorar esas contradicciones".

Alicia, el conejo y la ansiedad

—El imaginario de Alicia en el País de las Maravillas aparece mucho en el disco y especialmente en el videoclip del primer adelanto. ¿Por qué esa referencia?

Fer O-Smith: "Porque me fascinaba todo lo que representa. Más que la película en sí, me interesaba la figura del conejo, la obsesión con llegar tarde, la sensación de que el tiempo corre de forma extraña.

También están esos cambios constantes de escala, los mundos que se deforman, las reglas que dejan de funcionar. Todo eso conecta muchísimo con la ansiedad".

—¿La ansiedad es uno de los temas ocultos del álbum?

Fer O-Smith: "Sí, completamente. Muchas canciones hablan de eso. De vivir adelantándose a situaciones que todavía no ocurrieron. De sufrir escenarios imaginarios. De entrar en bucles mentales.

Hay algo muy delirante en la ansiedad. Porque uno puede estar tranquilo un momento y al siguiente sentirse atrapado por pensamientos que vuelven una y otra vez".

Un disco pensado como una película

—En varios momentos mencionás que imaginás imágenes mientras componés.

Fer O-Smith: "Sí, me pasa siempre. Mientras escribo una canción ya estoy imaginando el videoclip".

—¿Tan visual es tu forma de crear?

Fer O-Smith: "Muchísimo. Pienso la música casi como si estuviera viendo escenas. Por eso el disco tiene una estructura tan narrativa. Lo imaginé como una película donde cada canción funciona como un capítulo diferente".

—¿Eso explica los cambios de clima tan marcados?

Fer O-Smith: "Claro. Hay canciones que cambian de dirección porque la historia emocional también cambia. Quería que el viaje sonoro acompañara esos movimientos".

El crecimiento de una banda

Fer-O-Smith promo Fer-O-Smith promo

—Da la sensación de que hay una identidad sonora más consolidada que en trabajos anteriores.

Fer O-Smith: "Creo que tiene mucho que ver con el tiempo que llevamos tocando juntos. Ya nos conocemos muchísimo.

Tote Fernández en batería, Diego Bonomo en guitarra, Germán Rodríguez en bajo y ahora Ana Clara Fleitas en teclados entienden perfectamente cómo pienso la música.

Muchas veces ni siquiera necesito explicar demasiado hacia dónde quiero ir".

—¿La incorporación de Ana Clara modificó algo importante?

Fer O-Smith: "Sí. Yo sentía desde el disco anterior que necesitábamos un piano dentro del universo de la banda. Había canciones que pedían esos colores.

Su llegada terminó de completar algo que ya estaba apareciendo naturalmente en mi forma de componer".

¿Más pop o simplemente más producido?

—Algunas personas encontraron el disco más cercano al pop.

Fer O-Smith: "Me lo dijeron varias veces y me llamó la atención".

—¿Estás de acuerdo?

Fer O-Smith: "No necesariamente desde las canciones, pero sí desde algunos aspectos de la producción.

A veces se asocia el pop con ciertas decisiones técnicas: voces muy presentes, arreglos detallados, planos muy trabajados. Creo que puede venir por ahí.

Pero sigo sintiéndome una artista de rock".

Los invitados y los encuentros

—El disco incluye colaboraciones importantes.

Fer O-Smith: "Sí. Está Lula Bertoldi en Te asusta y Christian Cary en La única ley, pero también participaron Pablo Soiza, que grabó las guitarras de Perderme esta vez, y Nadia Florio, que hizo el saxo en Esternocleidomastoideo".

—¿Qué aportan esas presencias?

Fer O-Smith: "Cada una amplía el universo del disco. Son artistas que admiro mucho y que lograron potenciar las canciones sin quitarles identidad".

Una canción para su padre

—La única balada del disco es también una de las más emotivas.

Fer O-Smith: "Sí. La única ley se la escribí a mi padre".

—¿También está vinculada al tiempo?

Fer O-Smith: "Totalmente. Porque él es una persona a la que el paso de los años le afecta de una forma muy distinta a la mía. Quería reflexionar sobre eso y agradecerle muchas cosas.

Es una canción muy personal dentro de una obra que, en general, trabaja temas más amplios".

Escuchar discos completos en la era de plataformas

—Hay una decisión conceptual muy fuerte en el álbum. Parece pensado para escucharse entero.

Fer O-Smith: "Exactamente. De hecho, la intro y la outro originalmente eran una misma canción".

—¿Por qué separarlas?

Fer O-Smith: "Porque quería generar una sensación de loop.

Cuando parece que todo terminó, vuelve a empezar. Como esos pensamientos que regresan una y otra vez.

Si escuchás el disco completo y vuelve a arrancar desde el principio, la historia sigue funcionando".

—Eso exige una escucha distinta.

Fer O-Smith: "Sí. Y sé que es una apuesta arriesgada.

Hoy la mayoría de la gente escucha canciones aisladas. Pero me gusta pensar que todavía hay quienes disfrutan la experiencia completa de un disco".

La nostalgia y los hábitos que se pierden

—En la conversación aparece varias veces la idea de que hemos perdido ciertas formas de relacionarnos con la música.

Fer O-Smith: "Sí. Antes escuchábamos discos enteros. Leíamos los créditos. Mirábamos las portadas. Nos deteníamos más.

No digo que una forma sea mejor que la otra, pero siento que había una experiencia muy rica que se fue perdiendo".

—¿Eso también forma parte de Delirio en el Tiempo?

Fer O-Smith: "Creo que sí. Hay canciones que hablan justamente de esa sensación de aceleración constante. De cómo la urgencia termina quitándonos ciertas experiencias".

Mirar hacia atrás para seguir avanzando

—Si pudieras encontrarte con la compositora de tu primer disco, ¿qué diferencias encontrarías?

Fer O-Smith: "Muchas. El primer disco era mucho más autobiográfico. Hablaba de cosas que me habían pasado a mí, de relaciones, de historias personales. Con el tiempo empecé a interesarme más por cuestiones colectivas, por reflexiones más amplias. Y ahora siento que llegué a una etapa donde me interesa explorar conceptos que atraviesan a todos".

—¿Ya no te interesa escribir canciones de amor?

Fer O-Smith: "Del amor romántico, no demasiado. Me interesa mucho más hablar del amor propio, de los vínculos familiares o de otras formas de afecto".

La presentación en la Sala Hugo Balzo

—¿Cómo imaginás el show de presentación?

Fer O-Smith: "Como una experiencia. Quiero que quien vaya pueda atravesar el mismo viaje que propone el disco. Musicalmente estamos muy preparados y también estamos trabajando mucho en la parte visual".

—¿Eso te genera presión?

Fer O-Smith: "Un poco sí. Porque siempre imagino cosas enormes (risas). Pero también estoy aprendiendo a confiar en el equipo que nos acompaña.

Hay mucha gente que se acercó porque conectó con el proyecto y quiso sumarse. Eso es algo hermoso".

El arte de seguir imaginando

La conversación termina donde comenzó: hablando de imaginación.

Fer O-Smith entiende la música como un espacio donde todavía es posible construir metáforas, habitar preguntas y recorrer emociones sin necesidad de respuestas definitivas.

En tiempos que privilegian la velocidad, Delirio en el Tiempo propone detenerse.

Aceptar que el tiempo no siempre avanza en línea recta y que, a veces, los pensamientos regresan al punto de partida como una canción que vuelve a sonar cuando parecía haber terminado.

Ficha técnica

Delirio en el Tiempo es el tercer álbum de estudio de Fer O-Smith.

Canciones:

Corre (Intro)

Delirio en el Tiempo

Te asusta (ft. Lula Bertoldi)

Esternocleidomastoideo (ECM)

De ahora en más

Perderme esta vez

La única ley (ft. Christian Cary)

Don't Look Away (Outro)

Grabado y masterizado en Aural Estudio por Pablo Soiza.

Producción, letra y música: Fer O-Smith.

Participaciones especiales: Lula Bertoldi, Christian Cary, Nadia Florio y Pablo Soiza.

Banda:

Fer O-Smith (voz y composición)

Tote Fernández (batería)

Ana Clara Fleitas (teclados)

Diego Bonomo (guitarra)

Germán Rodríguez (bajo)

La presentación oficial será el 17 de julio en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.

Proyecto realizado con apoyo del Fondo Nacional de Música.

En este link podés adquirir tus entradas.