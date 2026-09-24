Divagaciones cierra su gira 2026 con un recorrido por la música uruguaya

La gira comenzó en abril y durante estos meses recorrió distintos espacios y localidades del país, con un total de ocho presentaciones. El concierto en Montevideo marcará el cierre de ese recorrido y permitirá trasladar al escenario el material reunido en el álbum.

Para esta última fecha se sumarán como invitados tres docentes de la Facultad de Artes: Lucrecia Basaldúa, en cello; Irene Porzio, en piano; y Marcelo Rilla, en bandoneón. Sus participaciones ampliarán la formación habitual y aportarán nuevas sonoridades a un repertorio concebido desde el piano como punto de encuentro.

La presentación de Divagaciones será así tanto el cierre de una gira como una nueva instancia para poner en circulación parte del patrimonio musical uruguayo y acercarlo al público desde una interpretación contemporánea.

Jueves 1.º de octubre, 20 h.

Auditorio de la Facultad de Artes, Montevideo.

Entrada libre.