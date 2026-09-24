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Cultura y espectáculos Divagaciones | concierto | música

Música uruguaya para piano

Divagaciones cierra su gira 2026 con un recorrido por la música uruguaya

El proyecto culminará su recorrido el 1.º de octubre con un concierto gratuito en la Facultad de Artes, donde presentará su reciente disco editado por Tacuabé.

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Divagaciones cierra su gira 2026 
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Por Redacción de Caras y Caretas

El proyecto Divagaciones: música uruguaya para piano llegará al cierre de su gira 2026 con un concierto de Javier Toledo el jueves 1.º de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio de la Facultad de Artes, en Montevideo. La presentación, con entrada gratuita, se realizará en el marco del Día de la Música y tendrá además un carácter especial: será la presentación en vivo del disco Divagaciones, recientemente editado por el sello Tacuabé.

La propuesta parte de una búsqueda que combina interpretación, recuperación y difusión del patrimonio musical uruguayo. A través del piano, Divagaciones reúne obras de diferentes períodos y procedencias, articulando piezas reconocidas de la música nacional con otras menos frecuentadas, estrenos y composiciones inéditas.

Una mirada amplia al repertorio nacional

El repertorio incorpora además composiciones y arreglos propios, tangos y obras de creación más reciente. De esta manera, el proyecto propone acercarse a la música uruguaya desde un criterio amplio, en el que conviven diferentes generaciones, lenguajes y tradiciones.

La gira comenzó en abril y durante estos meses recorrió distintos espacios y localidades del país, con un total de ocho presentaciones. El concierto en Montevideo marcará el cierre de ese recorrido y permitirá trasladar al escenario el material reunido en el álbum.

Para esta última fecha se sumarán como invitados tres docentes de la Facultad de Artes: Lucrecia Basaldúa, en cello; Irene Porzio, en piano; y Marcelo Rilla, en bandoneón. Sus participaciones ampliarán la formación habitual y aportarán nuevas sonoridades a un repertorio concebido desde el piano como punto de encuentro.

La presentación de Divagaciones será así tanto el cierre de una gira como una nueva instancia para poner en circulación parte del patrimonio musical uruguayo y acercarlo al público desde una interpretación contemporánea.

Jueves 1.º de octubre, 20 h.

Auditorio de la Facultad de Artes, Montevideo.

Entrada libre.

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