El proyecto Divagaciones: música uruguaya para piano llegará al cierre de su gira 2026 con un concierto de Javier Toledo el jueves 1.º de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio de la Facultad de Artes, en Montevideo. La presentación, con entrada gratuita, se realizará en el marco del Día de la Música y tendrá además un carácter especial: será la presentación en vivo del disco Divagaciones, recientemente editado por el sello Tacuabé.
Música uruguaya para piano
Divagaciones cierra su gira 2026 con un recorrido por la música uruguaya
El proyecto culminará su recorrido el 1.º de octubre con un concierto gratuito en la Facultad de Artes, donde presentará su reciente disco editado por Tacuabé.