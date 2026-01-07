Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos La Margarita | murga | Desfile

Desfile inaugural 2026

Carnaval con Memoria: La Margarita desfilará con fotos a color de detenidos desaparecidos

La murga La Margarita desfilará por las y los detenidos desaparecidos, y convocó al público a ser parte de la acción y "luchar con alegría". Conocé los detalles.

Murga La Margarita desfilará por las y los desparecidos.

 Foto: Daecpu
Por Redacción Caras y Caretas

En un giro creativo y cargado de compromiso social, la murga La Margarita informó que en el próximo Desfile de Carnaval se presentarán con las conocidas imágenes de las y los detenidos desaparecidos, replicando la icónica estética de la Marcha del Silencio, pero con la diferencia que serán fotografías a color, a tono con la máxima fiesta popular.

A través de sus redes sociales, la murga convocó a quienes asistan al desfile—previsto para el próximo 22 de enero— a sumarse a la iniciativa para llevar las imágenes. Para coordinar la logística de esta intervención, la murga activó un grupo de WhatsApp específico para los voluntarios que decidan sumarse.

"Démosle sentido al desfile"

Desde La Margarita explicaron que el objetivo es aprovechar la visibilidad masiva que ofrece el desfile inaugural para mantener vigente el reclamo por los derechos humanos. Según manifestaron en su convocatoria, “la consigna es aprovechar la difusión que tiene el desfile para recordarl@s y luchar con alegría, porque en la fiesta máxima de nuestro país, también están y estarán siempre PRESENTES”.

La iniciativa busca otorgarle un propósito profundo a la participación de la murga en la principal avenida capitalina. "Démosle sentido al desfile, alegría y un mensaje claro y contundente: que nos digan ¿Dónde Están?", expresaron.

En diálogo con Caras y Caretas, Pablo Riet, integrante de La Margarita, explicó que la idea nació de una reflexión sobre el rol de las agrupaciones en el puntapié inicial de la fiesta. Riet señaló que, a menudo, las murgas simplemente cumplen con el recorrido protocolar: "Desfilas, termina el desfile, cantas en el escenario y te vas".

Ante lo que consideran un espacio "bastante desaprovechado", la murga decidió transformar su paso por la avenida. "El desfile es una linda vitrina como para darle difusión a este tipo de mensajes o para hacer un desfile con algo más de contenido. Más alla de que la consigna general es alegre y festiva, nos pareció mucho más meritorio tratar de darle otro sentido".

El aval de Madres y Familiares

La acción no fue improvisada. Según relató Riet, existió un proceso de diálogo previo con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para asegurar que la propuesta contara con su consentimiento. "Me reuní con Madres y Familiares el año pasado (...), ya que sin el aval de ellos no correspondía", explicó. El murguista aseguró que la organización recibió la idea con entusiasmo, apoyando la difusión.

Tras obtener el visto bueno de Familiares y el apoyo unánime de los integrantes de la murga, la convocatoria se disparó en redes sociales. El objetivo es ambicioso pero necesario: "Son ciento noventa y siete carteles que tenemos que cubrir sí o sí. La idea es llegar a las ciento noventa y siete personas para desfilar, porque no tiene sentido que falten carteles", enfatizó.

Otro de los motivos de esta acción, agregó Riet, es compensar la ausencia de un bloque temático específico en el espectáculo de este año. "La Margarita siempre tiene un bloque destinado a los desaparecidos, pero este año, por un tema de armado del espectáculo, no quedó. Si bien hacemos una mención en el salpicón, no hay un bloque entero. Entonces, la murga sentía esas ganas de siempre de decir, de recordar, para que no vuelva a pasar, y más en estos tiempos en que la derecha está fuerte y es necesario tomar conciencia".

Riet aclaró que, por normativas de la Intendencia, los participantes deben estar identificados con remeras de Familiares o de la murga para ser reconocidos como parte del espectáculo. Asimismo, recordó que, por reglamentación vigente, los menores de edad solo podrán participar si cuentan con permiso de INAU.

