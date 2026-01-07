Carnaval con Memoria: La Margarita desfilará con fotos a color de detenidos desaparecidos

La iniciativa busca otorgarle un propósito profundo a la participación de la murga en la principal avenida capitalina. "Démosle sentido al desfile, alegría y un mensaje claro y contundente: que nos digan ¿Dónde Están?", expresaron.

En diálogo con Caras y Caretas, Pablo Riet, integrante de La Margarita, explicó que la idea nació de una reflexión sobre el rol de las agrupaciones en el puntapié inicial de la fiesta. Riet señaló que, a menudo, las murgas simplemente cumplen con el recorrido protocolar: "Desfilas, termina el desfile, cantas en el escenario y te vas".

Ante lo que consideran un espacio "bastante desaprovechado", la murga decidió transformar su paso por la avenida. "El desfile es una linda vitrina como para darle difusión a este tipo de mensajes o para hacer un desfile con algo más de contenido. Más alla de que la consigna general es alegre y festiva, nos pareció mucho más meritorio tratar de darle otro sentido".

El aval de Madres y Familiares

La acción no fue improvisada. Según relató Riet, existió un proceso de diálogo previo con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para asegurar que la propuesta contara con su consentimiento. "Me reuní con Madres y Familiares el año pasado (...), ya que sin el aval de ellos no correspondía", explicó. El murguista aseguró que la organización recibió la idea con entusiasmo, apoyando la difusión.

Tras obtener el visto bueno de Familiares y el apoyo unánime de los integrantes de la murga, la convocatoria se disparó en redes sociales. El objetivo es ambicioso pero necesario: "Son ciento noventa y siete carteles que tenemos que cubrir sí o sí. La idea es llegar a las ciento noventa y siete personas para desfilar, porque no tiene sentido que falten carteles", enfatizó.

Otro de los motivos de esta acción, agregó Riet, es compensar la ausencia de un bloque temático específico en el espectáculo de este año. "La Margarita siempre tiene un bloque destinado a los desaparecidos, pero este año, por un tema de armado del espectáculo, no quedó. Si bien hacemos una mención en el salpicón, no hay un bloque entero. Entonces, la murga sentía esas ganas de siempre de decir, de recordar, para que no vuelva a pasar, y más en estos tiempos en que la derecha está fuerte y es necesario tomar conciencia".

Riet aclaró que, por normativas de la Intendencia, los participantes deben estar identificados con remeras de Familiares o de la murga para ser reconocidos como parte del espectáculo. Asimismo, recordó que, por reglamentación vigente, los menores de edad solo podrán participar si cuentan con permiso de INAU.