La cuenta regresiva para la máxima fiesta popular de los uruguayos entró en su fase definitiva. La Intendencia de Montevideo junto a DAECPU dieron a conocer la pieza que faltaba en el rompecabezas: se conoció el jurado que tendrá la responsabilidad de calificar a los conjuntos en el Concurso Oficial de Carnaval 2026.
Cuenta regresiva
Carnaval: se confirmó el jurado para el concurso oficial 2026
Se oficializó a Gabriela Barboza como presidenta del jurado y a Alfredo Leiros como su alterno. Conocé quiénes evaluarán el concurso de carnaval, rubro por rubro.