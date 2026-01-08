Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos jurado | Carnaval | rubro

Cuenta regresiva

Carnaval: se confirmó el jurado para el concurso oficial 2026

Se oficializó a Gabriela Barboza como presidenta del jurado y a Alfredo Leiros como su alterno. Conocé quiénes evaluarán el concurso de carnaval, rubro por rubro.

Carnaval: se confirmó el jurado para el concurso oficial 2026.

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La cuenta regresiva para la máxima fiesta popular de los uruguayos entró en su fase definitiva. La Intendencia de Montevideo junto a DAECPU dieron a conocer la pieza que faltaba en el rompecabezas: se conoció el jurado que tendrá la responsabilidad de calificar a los conjuntos en el Concurso Oficial de Carnaval 2026.

Según consignó Carnaval del Futuro, este año, la presidencia del cuerpo recae sobre Gabriela Barboza, quien contará con el respaldo de Alfredo Leirós como presidente alterno. Ellos serán los encargados de velar por el cumplimiento del reglamento y coordinar la labor de los técnicos que puntuarán cada rubro.

Rubro por rubro

El Rubro 1 (voces, arreglos corales y musicalidad estará a cargo de Jorge Damseaux y Susana Bosch, mientras que el Rubro 2 (textos e Interpretación) será evaluado por Fernando Schmidt y Mariana Gerosa.

Por otro lado, Adriana Da Silva será la jurado del rubro 3 (puesta en escena y movimiento escénico), a la vez que Fernando Imperial y Juan Campo se encargarán del rubro 4 (coreografía y bailes). El rubro 5 (vestuario, maquillaje y escenografía) será juzgado por Victoria Falkin.

Para garantizar la continuidad del concurso ante cualquier eventualidad, se designaron como alternos a Diego Berardi, Eduardo Outerelo y Marianella Freire.

