FA y oposición acordaron crear comisión investigadora bicameral por el caso Cardama

La comisión tendrá seis meses de plazo para expedirse y analizará el periodo comprendido entre 2010 y 2026.

Hubo acuerdo y habrá investigadora bicameral.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Tras intensas negociaciones en el Parlamento, el oficialismo y oposición acordaron crear una comisión especial bicameral en la Asamblea General para investigar el convenio del Estado uruguayo con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Analizará todo lo acontecido entre 2010 y 2026.

El miércoles la preinvestigadora del Senado había concluido en que había mérito para una investigadora. En Diputados, mientras tanto, una propuesta de la oposición para crear una comisión en ese ámbito recibió el rechazo del Frente Amplio (FA). ""Era irracional tener dos comisiones investigadoras", opinó el senador frenteamplista Eduardo Brenta. "Era demasiado desmesurado duplicar esfuerzos para investigar", concordó el senador nacionalista Carlos Camy.

La constitución de la comisión fue una propuesta de senadores de la oposición. El Senado tenía previsto analizar este viernes los resultados de la comisión preinvestigadora y la Cámara de Diputados lo haría el lunes 23 con la que funcionó en el ese ámbito parlamentario.

Comisión se instala el lunes

Según informó Subrayado, en su lugar, se resolvió convocar a la Asamblea General para una sesión extraordinaria el lunes 23 a las 15 horas en la que se votará la conformación de la comisión especial bicameral investigadora.

Dicha comisión estará integrada por 17 miembros, nueve del Frente Amplio y ocho de la oposición, en la que estarán representados todos los partidos políticos. La presidencia estará a cargo de la oposición. Contará con un plazo de actuación de seis meses e investigará desde 2010 a la fecha.

