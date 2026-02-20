FA y oposición acordaron crear comisión investigadora bicameral por el caso Cardama

Comisión se instala el lunes

Según informó Subrayado, en su lugar, se resolvió convocar a la Asamblea General para una sesión extraordinaria el lunes 23 a las 15 horas en la que se votará la conformación de la comisión especial bicameral investigadora.

Dicha comisión estará integrada por 17 miembros, nueve del Frente Amplio y ocho de la oposición, en la que estarán representados todos los partidos políticos. La presidencia estará a cargo de la oposición. Contará con un plazo de actuación de seis meses e investigará desde 2010 a la fecha.