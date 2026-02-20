Tras intensas negociaciones en el Parlamento, el oficialismo y oposición acordaron crear una comisión especial bicameral en la Asamblea General para investigar el convenio del Estado uruguayo con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Analizará todo lo acontecido entre 2010 y 2026.
FA y oposición acordaron crear comisión investigadora bicameral por el caso Cardama
La comisión tendrá seis meses de plazo para expedirse y analizará el periodo comprendido entre 2010 y 2026.