¿Qué dejó la segunda rueda del Carnaval?: lucha feroz por entrar a la liguilla y grandes espectáculos

Sociedad de negros y lubolos

Es la categoría que más creció en los últimos años y nuevamente nos brindaron espectáculos de altísimo calibre. En cuánto al futuro de los conjuntos, creo que la gran favorita es Yambo Kenia, teniendo como rivales en la liguilla a Integración, La Sara del Cordón y Valores.

En cuánto a los conjuntos que a mi entender deberían quedar fuera de la definición, destacó el altísimo nivel presentando por la comparsa debutante Más que Lonja, que redondeó dos muy buenas funciones.

Revistas

La noche de este jueves va a ser fundamental para saber que conjunto accede a la liguilla en el tercer lugar. Madame Gótica tiene argumentos de sobra para hacerlo, pero deberá esperar lo que haga House en su segunda pasada.

Como ya se volvió algo habitual, La Compañía y Tabú pelearán en un mano a mano por el preciado trofeo en una definición que tendrá a la liguilla como momento cúlmine.

Humoristas

Una categoría muy extraña en el sentido que los conjuntos que más hacen reír son aquellos que tienen mayores problemas para cubrir los rubros. Al igual que el año pasado, entiendo que la pelea va camino a ser entre Sociedad Anónima y Los Rolin.

El acceso a la liguilla es una verdadera incógnita. Creo que con la actuación de la segunda rueda, Cyranos debería ocupar un lugar en la liguilla, desplazando a Los Chobys de ese lugar. Entiendo que a Social Club no le va a dar para estar entre las finales pese al buen espectáculo.

Parodistas

No es un buen año de la categoría, en dónde los espectáculos no estuvieron al nivel de lo que nos venían mostrando en los últimos carnavales. Creo que en la categoría hay dos bloques claros, uno con tres candidatos y el otro en que dos conjuntos van a luchar por entrar a la liguilla.

Caballeros, Momosapiens y Zíngaros son los tres que van a ir en busca del cetro, con una ventaja favorable para los últimos campeones. Por un lugar en la liguilla, la pelea va a estar entre Los Muchachos y Adams, en el que creo que los parodistas de la familia Yern son los favoritos a quedarse con ese lugar.

Murga

Una categoría que está hermosa, en la que hay al menos ocho murgas prácticamente aseguradas en la liguilla, mientras que para los dos lugares restante, creo que hay por lo menos cinco espectáculos merecedores de estar en la instancia final.

Creo que el gran candidato es Doña Bastarda, que salió a defender con uñas y dientes su primer premio. Un escalón por detrás creo que aparecen Patos Cabreros y La Nueva Milonga, al tiempo que en un tercer bloque aparecerían Falta y Resto, Cayó la Cabra, La Trasnochada, La Gran Muñeca y Queso Magro.

El problema entiendo que está en los dos lugares restantes para la liguilla. En materia textual, A la Bartola es la que mejor texto tiene pero peor canta, mientras que Curtidores de Hongos es tal vez el espectáculo más parejo por lo que no sería extraño verlo una vez más. Las otras murgas con nivel más que suficiente son Los Diablos Verdes, Un Título Viejo (que hoy puede asegurar el lugar) y La Margarita.

Una definición que promete estar apasionante.