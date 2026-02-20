AUF autorizó a Antel a transmitir el fútbol al exterior mientras negocian los contratos

Relató que luego de varias reuniones en la que se había llegado a acuerdos, la AUF envió un contrato que "no reflejaba lo que se había hablado", lo que generó "malestar" en las autoridades de Antel. Las partes volverán a reunirse el próximo lunes para poder firmar los contratos, para de esta manera, el ente estatal pueda promocionar el paquete fútbol uruguayo en el exterior.