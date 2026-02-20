Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes fútbol uruguayo |

sin firma pero con fútbol

AUF autorizó a Antel a transmitir el fútbol al exterior mientras negocian los contratos

Antel y la AUF aún no llegaron a un acuerdo para que la empresa estatal pueda vender el fútbol uruguayo al exterior, pero sí podrá pasar la tercera fecha.

Antel trasmitirá la tercera fecha del Apertura en el exterior.

Antel trasmitirá la tercera fecha del Apertura en el exterior.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En medio de las negociaciones por la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, y un ida y vuelta entre Antel y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el ente estatal anunció que fue autorizado por la asociación para trasmitir la tercera fecha del Apertura en el exterior.

Antel fue adjudicada con los derechos para transmitir el fútbol al exterior, y según informó el periodista Claudio Veiga en el programa Tarde de Fútbol, aún no hubo acuerdo entre la AUF y el ente para firmar los contratos.

Relató que luego de varias reuniones en la que se había llegado a acuerdos, la AUF envió un contrato que "no reflejaba lo que se había hablado", lo que generó "malestar" en las autoridades de Antel. Las partes volverán a reunirse el próximo lunes para poder firmar los contratos, para de esta manera, el ente estatal pueda promocionar el paquete fútbol uruguayo en el exterior.

Entre tantas polémicas, Veiga anunció que la AUF le concedió autorización a Antel para transmitir la tercera fecha del fútbol uruguayo en el exterior pese a no existir aún la firma de los contratos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar