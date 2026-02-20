En medio de las negociaciones por la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, y un ida y vuelta entre Antel y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el ente estatal anunció que fue autorizado por la asociación para trasmitir la tercera fecha del Apertura en el exterior.
AUF autorizó a Antel a transmitir el fútbol al exterior mientras negocian los contratos
