Derrota para Trump: Suprema Corte desautoriza imposición de aranceles

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.

A Trump no le gusta

Por su parte Trump, calificó la decisión como una "vergüenza" y afirmó que tiene un plan B, informó el canal de televisión CNN.

El comentario de Trump se realizó durante un desayuno de trabajo con gobernadores estadounidenses.

En abril de 2025, Trump declaró una "emergencia nacional" en materia comercial y mediante un decreto impuso un arancel mínimo del 10 por ciento sobre prácticamente todas las importaciones de EEUU, con tarifas más elevadas para ciertos países "con déficit comercial".

Desde entonces, Washington ha encarado negociaciones con sus socios comerciales sobre el alcance de los aranceles.

Capaz que tiene que devolver plata

El 20 de enero, Trump advirtió que si la Corte Suprema fallaba en contra de los aranceles, EEUU podría tener que devolver lo cobrado, lo que será difícil hacerlo sin perjudicar a la población.

En noviembre, la Casa Blanca advirtió que en caso de que la Corte Suprema considere los aranceles ilegítimos, el Gobierno podría verse obligado a devolver entre U$S 200.000 y 300.000 millones en ingresos ya recaudados por esos gravámenes.

(En base a Sputnik, CNN y BBC Mundo)