Mundo Donald Trump |

furia en la casa blanca

Derrota para Trump: Suprema Corte desautoriza imposición de aranceles

Según el fallo, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por Trump, "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

En abril Trump anunció los aranceles.

La Corte Suprema de EEUU, en una votación de seis a favor y tres en contra, decidió que el presidente Donald Trump no está autorizado a imponer aranceles globales, señala un dictamen de este viernes. "En cumplimiento de esa función, sostenemos que la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) no autoriza al presidente a imponer aranceles", indica .

Trump reaccionó pocas horas después cuestionando a los magistrados y anunciando un nuevo arancel global de 10% basado en una legislación distinta.

El fallo rechazó que Trump hubiera empleado una ley destinada a situaciones de emergencia nacional para aumentar los aranceles a decenas de países.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.

A Trump no le gusta

Por su parte Trump, calificó la decisión como una "vergüenza" y afirmó que tiene un plan B, informó el canal de televisión CNN.

El comentario de Trump se realizó durante un desayuno de trabajo con gobernadores estadounidenses.

En abril de 2025, Trump declaró una "emergencia nacional" en materia comercial y mediante un decreto impuso un arancel mínimo del 10 por ciento sobre prácticamente todas las importaciones de EEUU, con tarifas más elevadas para ciertos países "con déficit comercial".

Desde entonces, Washington ha encarado negociaciones con sus socios comerciales sobre el alcance de los aranceles.

Capaz que tiene que devolver plata

El 20 de enero, Trump advirtió que si la Corte Suprema fallaba en contra de los aranceles, EEUU podría tener que devolver lo cobrado, lo que será difícil hacerlo sin perjudicar a la población.

En noviembre, la Casa Blanca advirtió que en caso de que la Corte Suprema considere los aranceles ilegítimos, el Gobierno podría verse obligado a devolver entre U$S 200.000 y 300.000 millones en ingresos ya recaudados por esos gravámenes.

(En base a Sputnik, CNN y BBC Mundo)

