Carnaval: tres murga y una revista van por meterse en las finales

Carambola buscará la hazaña de sellar su nombre en las finales, no es una tarea sencilla por las rivales que tiene y para eso hoy deberá explotar mucho más el texto desde el comienzo.

Don Bochinche y Cía (Murga)

Es uno de los mejores coros de murga, con un texto que es desparejo pero que por momentos logra contundencia. Subirá al Teatro de Verano con la intención de mejorar lo mostrado en la primera rueda para ilusionarse con ser una de las diez murgas liguilleras.

Gente Grande (Murga)

No tuvieron una buena primera rueda, con problemas en materia coral y un texto que tiene lugares con grandes aciertos y otros en los que la efectividad estuvo lejos. Veremos como se planta la murga con el rodaje de los tablados.

La Trasnochada (Murga)

Se ha vuelto un conjunto muy convocante y de los que siempre se espera. Brindaron un muy buen espectáculo en su primera pasada por el Concurso, que sin lugar a dudas dejó márgen para mejorar de cara a esta segunda pasada en dónde se plantarán para sellar su pasaje a las finales.