Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos La Trasnochada | Don Bochinche y Cía | Concurso Oficial del Carnaval

dos categorías a escena

Carnaval: tres murga y una revista van por meterse en las finales

Carambola (Revista), Don Bochinche y Cía (Murga), Gente Grande (Murga), La Trasnochada (Murga) actuarán en el Teatro de Verano.

Don Bochinche y Cía en su primera rueda de Carnaval.

Don Bochinche y Cía en su primera rueda de Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con la presencia de tres murgas y una revista, esta noche se estará llevando a cabo una nueva etapa de la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano.

  • 20:30 - Carambola (Revista)
  • 21:45 - Don Bochinche y Cía (Murga)
  • 23:00 - Gente Grande (Murga)
  • 00:10 - La Trasnochada (Murga)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Carambola (Revista)

Tuvo una correcta primera rueda, en la que logró su mayor efectividad en el tramo final del espectáculo. Tiene una de las mejores bandas en vivo de la categoría.

Carambola buscará la hazaña de sellar su nombre en las finales, no es una tarea sencilla por las rivales que tiene y para eso hoy deberá explotar mucho más el texto desde el comienzo.

Don Bochinche y Cía (Murga)

Es uno de los mejores coros de murga, con un texto que es desparejo pero que por momentos logra contundencia. Subirá al Teatro de Verano con la intención de mejorar lo mostrado en la primera rueda para ilusionarse con ser una de las diez murgas liguilleras.

Gente Grande (Murga)

No tuvieron una buena primera rueda, con problemas en materia coral y un texto que tiene lugares con grandes aciertos y otros en los que la efectividad estuvo lejos. Veremos como se planta la murga con el rodaje de los tablados.

La Trasnochada (Murga)

Se ha vuelto un conjunto muy convocante y de los que siempre se espera. Brindaron un muy buen espectáculo en su primera pasada por el Concurso, que sin lugar a dudas dejó márgen para mejorar de cara a esta segunda pasada en dónde se plantarán para sellar su pasaje a las finales.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar