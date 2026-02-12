La Nueva Milonga derrochó murga sobre el Teatro de Verano

La Compañía viene por todo. Sin lugar a dudas va a estar en la liguilla y tiene un espectáculo que de volver a repetirlo en las finales, puede hacer temblar a la campeona actual de la categoría.

Jorge (Murga)

Volvieron al Teatro de Verano en una rueda que repitieron lo muy bueno que habían mostrado en su primera pasada. Tiene una historia atractiva y muy bien lograda, en la que poseen momentos de humor y otros de mucha crítica. A partir del salpicón que es muy bueno, hasta la retirada, son los momentos en que la murga logra plantarse de mejor manera y es dónde más efectividad consigue.

En su segundo Carnaval volvieron a dejar sensaciones más que positivas, demostrando que el conjunto crece año a año. Esta noche, su talón de Aquiles volvió a ser el coro, que por momentos atravesó por serias dificultades.

Nuevamente la murga logra cerrar un buen Carnaval, con un espectáculo atractivo que deja al descubierto el estilo por el que esta murga quiere atravesar.

La Nueva Milonga (Murga)

Derroche murguero de La Nueva Milonga, que deleitó durante 45 minutos con un coro que cantó impresionante. Confirma que es uno de los mejores coros del Carnaval, con solistas que cada vez que les tocó salir al micrófono lo hicieron con altura.

A diferencia de la primera rueda, creo que esta noche el texto fluyó de mejor manera pese a los altibajos que tiene el mismo en el que por momentos la efectividad es dispar. Para destacar la presentación que es un deleite, el cuplé de Krocante y la bajada sumamente murguera y pegadiza.

Quiero volver a destacar la labor de Fabrizio Silvera, que en su debut en la categoría demostró ser un artista completísimo y va camino a ser una de las figuras de murgas. Además, Emiliano Muñoz es uno de los mejores solistas de este Carnaval.

La Nueva Milonga va a estar en la liguilla sin lugar a dudas, y tiene todo para ser una de las que pelee por los lugares de privilegio en base a una propuesta que derrocha murga por todos lados.

Los Muchachos (Parodistas)

No habían tenido una buena primera rueda, pero en esta segunda pasada por el Teatro de Verano lograron levantar mucho la imagen que habían dejado. Con agregados y mechas nuevas, la primera parodia (Mujer Bonita) rindió mucho mejor desde lo humorístico. La segunda parodia (la vida de Lula) volvió a tener poca efectividad, en una historia que apunta directamente al dramatismo.

Celina Pereyra, Rusito González, Javier Martínez, Tabaré Martínez y Cynthia Patiño lograron sacar adelante un texto que no es del todo parejo y desde el que cuesta engancharse.

Pese a la remontada de esta noche, no es un buen año de Los Muchachos que de igual manera cubre de muy buena manera los rubros (cantan y bailan espectacular) por lo que continúa latente la posibilidad de meterse entre los cuatro finalistas de la categoría.