Esta noche, el Teatro de Verano estará recibiendo la tercer etapa de la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval. Esta noche subirán dos espectáculos que dejaron muy buenas sensaciones y otros dos que deberán ajustar detalles en su historia para soñar con las finales.
momentos de definición
Carnaval: dos conjuntos buscan repetir y otros dos mejorar para acercarse a las finales
La Compañía (Revista), Jorge (Murga), La Nueva Milonga (Murga) y Los Muchachos (Parodistas) actuarán esta noche en el Teatro de Verano.