La Nueva Milonga | Los Muchachos | Concurso Oficial del Carnaval

momentos de definición

Carnaval: dos conjuntos buscan repetir y otros dos mejorar para acercarse a las finales

La Compañía (Revista), Jorge (Murga), La Nueva Milonga (Murga) y Los Muchachos (Parodistas) actuarán esta noche en el Teatro de Verano.

La Nueva Milonga en el Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Esta noche, el Teatro de Verano estará recibiendo la tercer etapa de la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval. Esta noche subirán dos espectáculos que dejaron muy buenas sensaciones y otros dos que deberán ajustar detalles en su historia para soñar con las finales.

  • 20:30 - La Compañía (Revista)
  • 21:45 - Jorge (Murga)
  • 23:00 - La Nueva Milonga (Murga)
  • 00:10 - Los Muchachos (Parodistas)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

La Compañía (Revista)

Es uno de los mejores espectáculos de la categoría, en la que tiene a un rival directo. Su primera rueda fue muy buena y esta noche buscará repetir lo hecho en la primera pasada para ilusionarse con dar pelea hasta el final.

Jorge (Murga)

En su segunda Carnaval, la murga volvió presentar un muy buen espectáculo, el cuál logra su mayor efectividad de la mitad para adelante. Tiene aspectos a corregir desde lo coral, pero dejó muy buenas sensaciones tras su primera rueda.

La Nueva Milonga (Murga)

La murga murga vuelve a pisar las tablas del Teatro de Verano luego de haber brindado una muy buena primera rueda en la que se colocó como uno de los conjuntos que puede terminar metiéndose entre los puestos de privilegio.

Los Muchachos (Parodistas)

No tuvieron una buena primera rueda, con un espectáculo en el que se apela al drama y la risa en las parodias no fluyó. Hoy tienen la posibilidad de que con el rodaje de los tablados, la efectividad mejore para mostrar la mejor versión del espectáculo.

