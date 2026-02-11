Carnaval: dos conjuntos buscan repetir y otros dos mejorar para acercarse a las finales

Jorge (Murga)

En su segunda Carnaval, la murga volvió presentar un muy buen espectáculo, el cuál logra su mayor efectividad de la mitad para adelante. Tiene aspectos a corregir desde lo coral, pero dejó muy buenas sensaciones tras su primera rueda.

La Nueva Milonga (Murga)

La murga murga vuelve a pisar las tablas del Teatro de Verano luego de haber brindado una muy buena primera rueda en la que se colocó como uno de los conjuntos que puede terminar metiéndose entre los puestos de privilegio.

Los Muchachos (Parodistas)

No tuvieron una buena primera rueda, con un espectáculo en el que se apela al drama y la risa en las parodias no fluyó. Hoy tienen la posibilidad de que con el rodaje de los tablados, la efectividad mejore para mostrar la mejor versión del espectáculo.