Cultura y espectáculos libro | adhocIMPRESO | Historia

tras el lente

Rastros Incompletos: el libro que rescata la memoria fotográfica uruguaya

El libro de adhocIMPRESO reúne diez entrevistas a fotógrafos y fotógrafas y recorre 50 años de historia de la fotografía, sus aprendizajes y transformaciones.

Lilián Castro, fotógrafa y una de las protagonistas del libro Rastros Incompletos.&nbsp;

El sello editorial adhocIMPRESO, de la Cooperativa de Trabajo adhocFOTOS, presentó Rastros Incompletos—un libro ideado por el fotográfo Javier Calvelo con textos de la periodista Azul Cordo—que reúne entrevistas a ocho fotógrafos y dos fotógrafas de Uruguay y, prescindiendo en este caso de las fotos, propone una revalorización de quienes estuvieron detrás de algunas de las imágenes más significativas de la historia reciente del país.

Según la información difundida a la prensa, la publicación se plantea preguntas que atraviesan el oficio y su sentido actual: “¿Existe una fotografía uruguaya? ¿Para qué seguir haciendo fotos en tiempos de inteligencia artificial y redes sociales? ¿Cómo sostener el entusiasmo en un mundo precarizado que tiende a homogeneizar miradas?”. A partir de esos interrogantes, el libro construye “Diez encuentros con fotógrafos y fotógrafas que piensan la fotografía”, quienes relatan cómo la aprendieron, cómo la enseñaron y hacia qué caminos vitales los condujo la profesión —o el oficio—.

El proyecto pone en diálogo trayectorias, archivos y formas de trabajo, resignificando la memoria visual y el ejercicio fotográfico a lo largo de los últimos cincuenta años. En palabras de la gacetilla, se trata de “un gesto de rescate, reconocimiento y transmisión: un recorrido por los últimos cincuenta años de una parte de la fotografía en Uruguay”, a través de entrevistas a Pablo Bielli, Daniel Caselli, Gustavo Castagnello, Lilián Castro, Carlos Contrera, Andrés Fernández, Fernando Pena, Mario Schettini, Roberto Schettini y Nancy Urrutia.

Las conversaciones, se señala, repasan anécdotas personales, orígenes familiares y experiencias profesionales marcadas por contextos históricos decisivos: el exilio, el insilio, la dictadura, la transición democrática y la transformación tecnológica hacia lo digital. Las palabras, destaca el texto difundido, “logran el doble juego de mirar y ser mirado, de evidenciar qué rastros quedaron en la memoria” y de indagar “qué rastros caracterizan a la fotografía documental en Uruguay”.

Historia y transformaciones

El libro se inscribe en adhocHISTORIA, un proyecto de adhocFOTOS orientado a la recuperación, preservación y difusión del patrimonio visual documental en Uruguay. Su misión, según se informa, es “construir un archivo colectivo, accesible y crítico”. El fondo documental puede consultarse libremente con fines educativos, investigativos y comunitarios, mientras que otros usos se regulan mediante acuerdos que resguardan derechos de autor y datos personales.

La publicación también dialoga con los efectos del pasaje a la era digital. Durante las primeras décadas del siglo XXI, advierte la información de prensa, “muchas producciones analógicas fueron olvidadas, desestimadas, deterioradas o utilizadas sin reconocimiento de autoría”. A ello se sumaron la desaparición física de sus autores y el cierre o transformación de medios de comunicación, lo que acentuó la pérdida de acervos. En ese contexto, Rastros Incompletos “mira hacia una parte de ese acervo disperso y lo activa desde el presente a través del diálogo con quienes lo produjeron”.

“En un tiempo en el que la velocidad del presente empuja al olvido, este libro propone una pausa”, concluye la gacetilla.

Este viernes 13 de febrero se realizará una de las presentaciones del libro, a las 19 horas, en la Fundación Manolo Lima (Pinares de Maldonado).

