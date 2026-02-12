Rastros Incompletos: el libro que rescata la memoria fotográfica uruguaya

Las conversaciones, se señala, repasan anécdotas personales, orígenes familiares y experiencias profesionales marcadas por contextos históricos decisivos: el exilio, el insilio, la dictadura, la transición democrática y la transformación tecnológica hacia lo digital. Las palabras, destaca el texto difundido, “logran el doble juego de mirar y ser mirado, de evidenciar qué rastros quedaron en la memoria” y de indagar “qué rastros caracterizan a la fotografía documental en Uruguay”.

Historia y transformaciones

El libro se inscribe en adhocHISTORIA, un proyecto de adhocFOTOS orientado a la recuperación, preservación y difusión del patrimonio visual documental en Uruguay. Su misión, según se informa, es “construir un archivo colectivo, accesible y crítico”. El fondo documental puede consultarse libremente con fines educativos, investigativos y comunitarios, mientras que otros usos se regulan mediante acuerdos que resguardan derechos de autor y datos personales.

La publicación también dialoga con los efectos del pasaje a la era digital. Durante las primeras décadas del siglo XXI, advierte la información de prensa, “muchas producciones analógicas fueron olvidadas, desestimadas, deterioradas o utilizadas sin reconocimiento de autoría”. A ello se sumaron la desaparición física de sus autores y el cierre o transformación de medios de comunicación, lo que acentuó la pérdida de acervos. En ese contexto, Rastros Incompletos “mira hacia una parte de ese acervo disperso y lo activa desde el presente a través del diálogo con quienes lo produjeron”.

“En un tiempo en el que la velocidad del presente empuja al olvido, este libro propone una pausa”, concluye la gacetilla.

Este viernes 13 de febrero se realizará una de las presentaciones del libro, a las 19 horas, en la Fundación Manolo Lima (Pinares de Maldonado).