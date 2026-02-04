Cayó la Cabra se lució con uno de los mejores textos de la categoría

Jardín del Pueblo (Murga)

Desde el litoral, la murga de Paysandú trajo un correcto espectáculo en el que textualmente siento que la efectividad es muy despareja y con altibajos. Sin embargo, la murga logra sortear de buena manera.

Los mejores momentos pasan por el salpicón y la tibieza de Yamandú Orsi, que fueron los puntos con mayor efectividad. Gran noche de Farala Estrugo.

La murga cantó de buena manera pero por momentos lo musical no te termina de atrapar. De cara a la segunda rueda la murga tiene mucho para crecer y ajustar con el fin de lograr la mayor efectividad.

Cayó la Cabra (Murga)

Lo del año pasado no fue casualidad, y nuevamente la murga nos trajo un espectáculo súper murguero y disfrutable. Si no es el mejor texto de la categoría que ha pasado hasta el momento por el Teatro de Verano, es uno de los mejores sin dudas.

Tiene un bloque extenso pero muy efectivo sobre la situación del transporte público en dónde esbozan una fuerte crítica a Juan Salgado. Tratan de muy buena manera la crisis en la educación, lo cierran con una crítica durísima a la gestión del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo y una canción para la fuerza política de izquierda, en la que les advierten que son ellos que le están haciendo el juego a la derecha.

Es un año muy bueno de Cayó la Cabra, con un espectáculo sumamente crítico, que te hace reír y te atrapa gracias a una maravillosa musicalidad y un cuidado estético brillante. Volvieron las Cabras.

Adam´s (Parodistas)

No fue una buena noche para Adam´s, que tuvo en lo textual su mayor flaqueza. La primera parodia, Merlina, no logró el cometido de hacer reír y por momentos fue hasta entreverado, mientras que Jóvenes por Siempre apeló a una reflexión sobre las personas mayores.

Los puntos más alto sin lugar a duda, están en lo que respecta a lo musical y lo estético. Tienen un vestuario maravilloso, cantan de manera espléndida y a nivel coreográfico el conjunto baila y baila muy bien.

En lo que respecta a rubros, pensando en el Concurso, Adam´s los cubre de muy buena manera pero tienen que, obligatoriamente, crecer desde lo textual. El humor termina llegando desde las individualidades de Cucuzú y Cacho Denis. Para destacar el nivel de Mariana Sayas, cantando, bailando y llevando a cabo el hilo conductor de ambas parodias.