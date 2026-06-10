Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos CoFF CoFF | Live Era | show

"Show Mundial"

CoFF CoFF vuelve a Montevideo con un espectáculo que promete rock, baile y circo

La banda uruguaya CoFF CoFF presentará su “Show Mundial” el próximo 12 de junio en Live Era, en una noche que reunirá música en vivo, performance y una puesta en escena cargada de energía.

Coff Coff Dossier 2026 Ok
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Luego de 17 años alejada de los escenarios, la banda uruguaya CoFF CoFF continúa consolidando su regreso con una serie de presentaciones internacionales y un esperado reencuentro con el público montevideano. El colectivo musical se presentará el próximo 12 de junio en Live Era con su denominado “Show Mundial”, una propuesta que combinará rock alternativo, ritmos latinos, baile y espectáculos circenses.

La agrupación realizará un recorrido por todo su repertorio, incluyendo tanto las canciones que marcaron su trayectoria como nuevas composiciones que forman parte de esta nueva etapa artística.

Una fiesta de Latin-Ska y rock alternativo

Con una identidad construida sobre la mezcla de musicalidad bailable y letras de contenido contestatario, CoFF CoFF se caracteriza por ofrecer espectáculos dinámicos, llenos de color, movimiento e interacción constante con el público.

Influenciada por el Latin-Ska y el rock alternativo, la banda ha retomado la actividad con una gira que incluye presentaciones en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. En ese marco, el concierto de Montevideo aparece como una de las fechas más importantes de su calendario 2026.

Invitados especiales y proyección internacional

La velada contará además con la participación de Giselle Lugo, quien tendrá a su cargo la apertura del espectáculo, mientras que la banda La Experimental será la encargada del after en vivo.

El regreso de CoFF CoFF también viene acompañado de una creciente repercusión en plataformas digitales. Su videoclip “Transmutando”, lanzado en marzo de 2026, ya superó las 100.000 reproducciones en YouTube.

A nivel de presentaciones, el grupo viene de convocar a una importante cantidad de público en su espectáculo realizado en la explanada del Hotel del Prado. Además, durante este año tiene previstas actuaciones en Buenos Aires y La Plata, así como una gira por Santiago de Chile, Valparaíso y Concepción en octubre.

La cita en Montevideo será el 12 de junio en Live Era, donde la banda buscará reafirmar su regreso con una propuesta que promete convertirse en una verdadera celebración de música, baile y encuentro con sus seguidores. Las entradas están a la venta en RedTickets.

Coff Coff Live Era

Temas

Te puede interesar