CoFF CoFF vuelve a Montevideo con un espectáculo que promete rock, baile y circo

Influenciada por el Latin-Ska y el rock alternativo, la banda ha retomado la actividad con una gira que incluye presentaciones en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. En ese marco, el concierto de Montevideo aparece como una de las fechas más importantes de su calendario 2026.

Invitados especiales y proyección internacional

La velada contará además con la participación de Giselle Lugo, quien tendrá a su cargo la apertura del espectáculo, mientras que la banda La Experimental será la encargada del after en vivo.

El regreso de CoFF CoFF también viene acompañado de una creciente repercusión en plataformas digitales. Su videoclip “Transmutando”, lanzado en marzo de 2026, ya superó las 100.000 reproducciones en YouTube.

A nivel de presentaciones, el grupo viene de convocar a una importante cantidad de público en su espectáculo realizado en la explanada del Hotel del Prado. Además, durante este año tiene previstas actuaciones en Buenos Aires y La Plata, así como una gira por Santiago de Chile, Valparaíso y Concepción en octubre.

La cita en Montevideo será el 12 de junio en Live Era, donde la banda buscará reafirmar su regreso con una propuesta que promete convertirse en una verdadera celebración de música, baile y encuentro con sus seguidores. Las entradas están a la venta en RedTickets.