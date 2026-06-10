Luego de 17 años alejada de los escenarios, la banda uruguaya CoFF CoFF continúa consolidando su regreso con una serie de presentaciones internacionales y un esperado reencuentro con el público montevideano. El colectivo musical se presentará el próximo 12 de junio en Live Era con su denominado “Show Mundial”, una propuesta que combinará rock alternativo, ritmos latinos, baile y espectáculos circenses.
"Show Mundial"
CoFF CoFF vuelve a Montevideo con un espectáculo que promete rock, baile y circo
La banda uruguaya CoFF CoFF presentará su “Show Mundial” el próximo 12 de junio en Live Era, en una noche que reunirá música en vivo, performance y una puesta en escena cargada de energía.