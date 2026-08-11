Sara Hebe regresa a Montevideo con su rap de resistencia y presenta "Negocionismo"

Una trayectoria construida desde la independencia

Nacida en Trelew, Chubut, Sara Hebe llegó al rap de manera autodidacta después de transitar experiencias vinculadas al teatro y la danza contemporánea en Buenos Aires. Desde sus primeros trabajos comenzó a construir una identidad propia dentro de una escena musical que encontró en sus canciones una combinación singular de crítica social, experimentación sonora y potencia escénica.

Su álbum debut, “La Mano En El Fuego”, editado en 2009, marcó el comienzo de una trayectoria que rápidamente trascendió los circuitos independientes. Luego llegarían trabajos como “Puntera” y “Colectivo Vacío”, con los que su música amplió fronteras y la llevó a presentarse en escenarios de América Latina y Europa.

Uno de los momentos de mayor exposición llegó en 2016, cuando su música formó parte de la serie argentina “El Marginal”, ampliando considerablemente el alcance de su propuesta sin modificar el espíritu contestatario que caracteriza su obra.

Una música que no acepta etiquetas

A lo largo de su carrera, Sara Hebe ha convertido la transformación sonora en una de sus principales señas de identidad. Del rap más clásico a la incorporación de elementos del punk, el dancehall, la cumbia y la electrónica, su música se mueve con libertad entre géneros y rompe las fronteras habituales de la música urbana.

Pero la experimentación no se limita al sonido. Sus canciones también funcionan como una mirada sobre el presente, atravesada por cuestiones como el feminismo, la desigualdad, los derechos humanos, la política y las experiencias de quienes viven en los márgenes.

Por eso, cada presentación de Sara Hebe trasciende el formato de un concierto convencional. La música, el cuerpo y la palabra confluyen en un espacio de celebración y también de reflexión colectiva.

Datos del espectáculo

Fecha: viernes 14 de agosto de 2026

Hora: 20:00

Lugar: Sala del Museo del Carnaval, Maciel 218, esquina Piedras, Ciudad Vieja, Montevideo

Show apertura: Clipper

Entradas: disponibles a través de RedTickets