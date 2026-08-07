Doña Bastarda celebra el bicampeonato con un histórico show en el Antel Arena

Entre las novedades que tendrá el espectáculo, adelantó que en un momento la actuación de la murga se va a ver cortada “por un audiovisual” donde van a hacer dialogar a los dos personajes a través de la pantalla. A su vez, una de las escenas de Artigas que más atrapó al público durante el Carnaval (el enganchado de canciones), tendrá el apoyo de una banda sonando en vivo. Entre los artistas que van a estar acompañando a la murga destacan El Fata Delgado, Luana, Joaco de Piedras Blancas, Marihel Barboza y Gerardo Nieto.

Además, se le va a agregar la “Retirada de la democracia” del año 2019, la cual es una “pieza que nos encanta” pero que además se dio en un “año bisagra” para la murga donde “crecimos mucho pero también perdimos un montón”.

De una broma a la realidad

“Nosotros siempre coqueteamos con la idea de que puede ser espectacular para un grupo de amigos que se maneja de forma cooperativa, que se rompe la cabeza organizando un festival para financiarse, poder algún día llegar a hacer un Antel Arena”, relató Imanol. “Es como pasar a las grandes ligas”, y lo comparó con un videojuego donde “desbloqueas nuevas partes del mapa”.

El artista contó que la idea surgió luego de Carnaval, en el momento en que la murga se embarcó en una actuación en el Teatro Movie. “Se agotó la primera función, agregamos dos más que también se agotaron y ahí Jorge Iglesias (programador de Carnaval en el Teatro Movie), medio en broma y medio en serio, nos dijo que si hacíamos un Antel Arena lo llenábamos”, recordó.

“Lo que empezó como una broma terminó en que en mayo nos metimos en este baile, conscientes también de lo que implica montar un espectáculo de este calibre”, afirmó. Entre los grandes cambios que tiene para la murga pasar a un escenario como el Antel Arena, Imanol Sibes destacó que “todo es gigante”, tanto el escenario como las luces, algo a lo que “no estamos acostumbrados”.

Más allá del tiempo que comparten en el colectivo, donde “nos vemos las caras todo el tiempo”, Imanol destacó que el grupo “banca estoico esto de volver a ensayar un espectáculo que hicimos hasta el cansancio”.

“Vimos esto como una oportunidad de poder hacer un cierre de proceso, sobre todo de estos dos años en que nos pasaron tantas cosas buenas, malas, hermosas y muy dolorosas. Queremos cerrar esto con nuestra gente, nuestra familia y con el que quiera venir a vernos, por eso decidimos hacer algo grande”, comentó respecto a cuáles fueron los motivos por los que la murga decidió embarcarse en la propuesta de hacer un espectáculo en el Antel Arena.

“Luego de estos dos carnavales, llega un punto en el que es necesario frenar y decir ‘miren todo lo que nos pasó en este tiempo’, y valorar cómo la murga se pudo reinventar. Creo que en este momento nos merecemos una instancia de celebrar todo lo que sucedió”, apuntó.

Los desafíos para la murga

Dar este salto para el conjunto implica una serie de desafíos que son “demandantes” a lo que se están “enfrentando”. Imanol contó que “todos los días hay cosas para hacer”, pero que pese al sacrificio que hacen “está demás”, porque el colectivo está “viviendo un microcarnaval de una sola función”. “Es una sensación muy rara, porque en Carnaval estás un montón de meses trabajando y estás todas las noches rodando el espectáculo. Acá tenés un tiro y se te va, se terminó”, sostuvo el artista. Es por esto que el dos veces figura del Carnaval cree que el espectáculo “se nos va a ir muy rápido”, pero no tiene dudas de que “va a ser un momento de disfrute para nosotros y para la gente”.

Entre sus deseos para el 18 de agosto, Imanol pidió que el Antel Arena “esté repleto” porque “lo estamos preparando de manera muy profesional”.