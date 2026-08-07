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Cultura y espectáculos Doña Bastarda |

"La fiesta de Artigas"

Doña Bastarda celebra el bicampeonato con un histórico show en el Antel Arena

“Vimos esto como una oportunidad de poder hacer un cierre de proceso después de dos carnavales dónde nos pasaron muchas cosas", contó Imanol Sibes.

Doña Bastarda se presenta en el Antel Arena.

Doña Bastarda se presenta en el Antel Arena.

 Ale Moreira / DAECPU
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Por Fermín Veiga

El próximo martes 18 de agosto, a las 21:00 horas, la murga Doña Bastarda presentará su espectáculo “La fiesta de Artigas”, que tendrá lugar en el Antel Arena. Imanol Sibes, uno de los referentes del conjunto, habló sobre lo que implicó la creación de este espectáculo.

En diálogo con Caras y Caretas, el dos veces elegido con la Figura Máxima del Carnaval contó que la función del 18 de agosto va a ser “una mezcla” entre los espectáculos de 2025 y 2026 (“En la mala” y “Patria o tumba”) con los que la murga consiguió el bicampeonato. “Va a ser un espectáculo unitario, unido a raíz de que Artigas quiere festejar”, en una función que, adelantó, durará alrededor de una hora y media.

Vimos esta posibilidad para que realmente sea una fiesta, vamos a tirar la casa por la ventana”. Detalló que esto, en gran medida, responde a que se enfrentan a “un montón de libertades que en el concurso del Carnaval no tenemos”, instancia en donde las actuaciones deben tener un tiempo determinado, limitaciones en el uso de pantallas y para usar otros instrumentos.

Entre las novedades que tendrá el espectáculo, adelantó que en un momento la actuación de la murga se va a ver cortada “por un audiovisual” donde van a hacer dialogar a los dos personajes a través de la pantalla. A su vez, una de las escenas de Artigas que más atrapó al público durante el Carnaval (el enganchado de canciones), tendrá el apoyo de una banda sonando en vivo. Entre los artistas que van a estar acompañando a la murga destacan El Fata Delgado, Luana, Joaco de Piedras Blancas, Marihel Barboza y Gerardo Nieto.

Además, se le va a agregar la “Retirada de la democracia” del año 2019, la cual es una “pieza que nos encanta” pero que además se dio en un “año bisagra” para la murga donde “crecimos mucho pero también perdimos un montón”.

De una broma a la realidad

“Nosotros siempre coqueteamos con la idea de que puede ser espectacular para un grupo de amigos que se maneja de forma cooperativa, que se rompe la cabeza organizando un festival para financiarse, poder algún día llegar a hacer un Antel Arena”, relató Imanol. “Es como pasar a las grandes ligas”, y lo comparó con un videojuego donde “desbloqueas nuevas partes del mapa”.

El artista contó que la idea surgió luego de Carnaval, en el momento en que la murga se embarcó en una actuación en el Teatro Movie. “Se agotó la primera función, agregamos dos más que también se agotaron y ahí Jorge Iglesias (programador de Carnaval en el Teatro Movie), medio en broma y medio en serio, nos dijo que si hacíamos un Antel Arena lo llenábamos”, recordó.

“Lo que empezó como una broma terminó en que en mayo nos metimos en este baile, conscientes también de lo que implica montar un espectáculo de este calibre”, afirmó. Entre los grandes cambios que tiene para la murga pasar a un escenario como el Antel Arena, Imanol Sibes destacó que “todo es gigante”, tanto el escenario como las luces, algo a lo que “no estamos acostumbrados”.

Más allá del tiempo que comparten en el colectivo, donde “nos vemos las caras todo el tiempo”, Imanol destacó que el grupo “banca estoico esto de volver a ensayar un espectáculo que hicimos hasta el cansancio”.

Vimos esto como una oportunidad de poder hacer un cierre de proceso, sobre todo de estos dos años en que nos pasaron tantas cosas buenas, malas, hermosas y muy dolorosas. Queremos cerrar esto con nuestra gente, nuestra familia y con el que quiera venir a vernos, por eso decidimos hacer algo grande”, comentó respecto a cuáles fueron los motivos por los que la murga decidió embarcarse en la propuesta de hacer un espectáculo en el Antel Arena.

“Luego de estos dos carnavales, llega un punto en el que es necesario frenar y decir ‘miren todo lo que nos pasó en este tiempo’, y valorar cómo la murga se pudo reinventar. Creo que en este momento nos merecemos una instancia de celebrar todo lo que sucedió”, apuntó.

Los desafíos para la murga

Dar este salto para el conjunto implica una serie de desafíos que son “demandantes” a lo que se están “enfrentando”. Imanol contó que “todos los días hay cosas para hacer”, pero que pese al sacrificio que hacen “está demás”, porque el colectivo está “viviendo un microcarnaval de una sola función”. “Es una sensación muy rara, porque en Carnaval estás un montón de meses trabajando y estás todas las noches rodando el espectáculo. Acá tenés un tiro y se te va, se terminó”, sostuvo el artista. Es por esto que el dos veces figura del Carnaval cree que el espectáculo “se nos va a ir muy rápido”, pero no tiene dudas de que “va a ser un momento de disfrute para nosotros y para la gente”.

Entre sus deseos para el 18 de agosto, Imanol pidió que el Antel Arena “esté repleto” porque “lo estamos preparando de manera muy profesional”.

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