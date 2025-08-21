Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Conmebol | Buenos Aires | Argentina

FAKE NEWS

Conmebol desmiente comunicado de descalificación de Independiente y Universidad de Chile

En las últimas horas circuló un falso comunicado de Conmebol sobre la descalificación de Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desmintió este jueves un comunicado difundido en medios sobre la descalificación de los clubes Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en la víspera en un partido de octavos de final en Buenos Aires.

"Es fake news" , dijo a la Agencia Sputnik el portavoz de prensa de la Conmebol.

La noche del miércoles se registraron graves enfrentamientos entre hinchas durante el partido disputado en el estadio Libertadores de América en Avellaneda entre el local Independiente y Universidad de Chile, que dejaron decenas de heridos, algunos de gravedad, y más de 100 detenidos.

El encuentro fue cancelado por motivos de seguridad cuando apenas iniciaba el segundo tiempo.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina anunció este jueves que sancionará a los responsables de los episodios de violencia.

El Gobierno responsabilizó a las autoridades provinciales y la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) de la situación, que definió "como uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino".

El incidente generó la condena del presidente chileno, Gabriel Boric, quien este jueves envió a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires para acompañar a los connacionales afectados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabrielBoric/status/1958382941190729850&partner=&hide_thread=false

"Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas", dijo Boric en X.

Además, el mandatario chileno dijo que el ministro del Interior del pais trasandino viajó a Buenos Aires para acompañar a los heridos y revisar personalmente la situación de los detenidos.

Las críticas apuntaron principalmente a que los organizadores del encuentro situaron a los hinchas de la "U" en una gradería en un segundo piso, justo sobre los fanáticos de Independiente, lo que generó un constante enfrentamiento entre ambos grupos.

FUENTE: Sputnik

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar