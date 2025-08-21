Conmebol desmiente comunicado de descalificación de Independiente y Universidad de Chile

El encuentro fue cancelado por motivos de seguridad cuando apenas iniciaba el segundo tiempo.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina anunció este jueves que sancionará a los responsables de los episodios de violencia.

El Gobierno responsabilizó a las autoridades provinciales y la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) de la situación, que definió "como uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino".

El incidente generó la condena del presidente chileno, Gabriel Boric, quien este jueves envió a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires para acompañar a los connacionales afectados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabrielBoric/status/1958382941190729850&partner=&hide_thread=false Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

"Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas", dijo Boric en X.

Además, el mandatario chileno dijo que el ministro del Interior del pais trasandino viajó a Buenos Aires para acompañar a los heridos y revisar personalmente la situación de los detenidos.

Las críticas apuntaron principalmente a que los organizadores del encuentro situaron a los hinchas de la "U" en una gradería en un segundo piso, justo sobre los fanáticos de Independiente, lo que generó un constante enfrentamiento entre ambos grupos.