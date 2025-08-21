El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone cuestionó a legisladores blancos y colorados por “romper el diálogo” con el Frente Amplio (FA) al retirarse de la coordinación partidaria en el Senado, después que la bancada oficialista iniciara el proceso para intentar sancionar al senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, por su insulto a Nicolás Viera.
Cabildo Cerrado
"El dasilvismo se está llevando todo puesto", advirtió Álvaro Perrone
El diputado cabildante, Álvaro Perrone, cuestionó a blancos y colorados por “romper el diálogo” y señaló que “todavía no se asimiló que el gobierno se perdió”.