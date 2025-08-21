Hacete socio para acceder a este contenido

Política dasilvismo | Perrone | Cabildo Abierto

Cabildo Cerrado

"El dasilvismo se está llevando todo puesto", advirtió Álvaro Perrone

El diputado cabildante, Álvaro Perrone, cuestionó a blancos y colorados por “romper el diálogo” y señaló que “todavía no se asimiló que el gobierno se perdió”.

Por Redacción Caras y Caretas

El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone cuestionó a legisladores blancos y colorados por “romper el diálogo” con el Frente Amplio (FA) al retirarse de la coordinación partidaria en el Senado, después que la bancada oficialista iniciara el proceso para intentar sancionar al senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, por su insulto a Nicolás Viera.

Acerca de la iniciativa de la bancada del FA de iniciar el proceso para sancionar a Da Silva por el artículo 115 de la Constitución, Perrone añadió: “El Frente Amplio presenta el 115 y sale toda la coalición a respaldar a Da Silva y rompen el diálogo con el Frente Amplio. De cara a un presupuesto. Es como, no quiero ser irrespetuoso, pero vio como va la fila con la maestra o el maestro con todos de la mano, parece que Da Silva va así y todos de la mano atrás”.

“Todavía no se asimiló que el gobierno se perdió”

“Están pasando cosas que preocupan”, dijo Perrone, y agregó: “El Partido Colorado y el Partido Nacional dejan de tener diálogo, cortaron el diálogo, así lo han dicho, en el Senado, en la coordinación -con el FA-. Todo ese preámbulo de cara a un presupuesto. Esta no es la política uruguaya, bajemos un poco las revoluciones”.

Entrevistado en el programa Arriba Gente (Canal 10), Perrone apuntó que esta situación se da porque “todavía no se asimiló que el gobierno se perdió”.

“Yo avizoro una oposición demasiado fuerte a destiempo, porque todavía no pasamos el presupuesto, parece que estuviéramos a seis meses o un año de las elecciones, con una intensidad”, señaló Perrone.

"El dasilvismo se está llevando todo puesto"

Sobre la actualidad de la oposición, el representante cabildante manifestó: “creo que el dasilvismo se está llevando todo puesto. Da Silva, en la interpelación a Fratti, después de todo lo que pasó, logra que todos los senadores colorados firmen una moción y se sienten en una conferencia de prensa a apoyarlo. ¿Tiene necesidad el Partido Colorado de hacer eso?

“Su intensidad mediática hace que todos los otros que están en la vuelta redoblen la apuesta. Da Silva interpela, en la mitad del camino se crea la comisión investigadora, en Diputados, donde hay mayoría. Después de la investigador hay otro que dice, me estoy quedando atrás, manden todo a la Justicia ahora”, cuestionó .

