"El dasilvismo se está llevando todo puesto", advirtió Álvaro Perrone

Entrevistado en el programa Arriba Gente (Canal 10), Perrone apuntó que esta situación se da porque “todavía no se asimiló que el gobierno se perdió”.

“Yo avizoro una oposición demasiado fuerte a destiempo, porque todavía no pasamos el presupuesto, parece que estuviéramos a seis meses o un año de las elecciones, con una intensidad”, señaló Perrone.

"El dasilvismo se está llevando todo puesto"

Sobre la actualidad de la oposición, el representante cabildante manifestó: “creo que el dasilvismo se está llevando todo puesto. Da Silva, en la interpelación a Fratti, después de todo lo que pasó, logra que todos los senadores colorados firmen una moción y se sienten en una conferencia de prensa a apoyarlo. ¿Tiene necesidad el Partido Colorado de hacer eso?”

“Su intensidad mediática hace que todos los otros que están en la vuelta redoblen la apuesta. Da Silva interpela, en la mitad del camino se crea la comisión investigadora, en Diputados, donde hay mayoría. Después de la investigador hay otro que dice, me estoy quedando atrás, manden todo a la Justicia ahora”, cuestionó .