Colombia: ocho policías muertos en ataque de disidencias de las FARC a un helicóptero

Policía repudia ataque

El director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, repudió el ataque en su cuenta de X y afirmó que los uniformados realizaban tareas contra cultivos ilícitos.

"Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país", informó.

En un principio, tanto el presidente como la policía dijeron que el responsable del ataque parecía ser el grupo narcotraficante Clan del Golfo, que opera en la zona.

Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía en el noroeste de Colombia



"Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derribar un… pic.twitter.com/XcckkofskN — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 21, 2025

(Sputnik)