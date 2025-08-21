Colombia: ocho policías muertos en ataque de disidencias de las FARC a un helicóptero

Ocho policías murieron y otros ocho resultaron heridos en un ataque del Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), contra un helicóptero en el noroeste del país, confirmó este jueves el presidente Gustavo Petro en redes sociales.
"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", escribió el presidente en su cuenta de X.
Según las autoridades, los uniformados fueron atacados con un dron armado con explosivos y otros artefactos.
Policía repudia ataque
El director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, repudió el ataque en su cuenta de X y afirmó que los uniformados realizaban tareas contra cultivos ilícitos.
"Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país", informó.
En un principio, tanto el presidente como la policía dijeron que el responsable del ataque parecía ser el grupo narcotraficante Clan del Golfo, que opera en la zona.
(Sputnik)