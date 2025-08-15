CONMEBOL abrió expediente a Peñarol por insultos racistas

Esto llevó a que le abriera un expediente disciplinario a Peñarol, en el que puede llevar a recibir una multa económica por estos hechos.

Campo de juego, invasión, proyectiles y bengalas

El estado de la cancha de Campeón del Siglo estuvo en el centro de las críticas de jugadores, cuerpo técnico e hinchas visitantes, pero también para las autoridades del encuentro.

En el informe, tanto el árbitro Raphael Claus como el Delegado del encuentro, detallaron que “el campo de juego se encontraba en muy malas condiciones, presentó numerosos lugares con ausencia de césped. Se observó además diferencia de colores (verdes más claros y verdes más oscuros) que se notan a simple vista”.

Además de esto, se denunció el ingreso de dos menores de edad a la cancha una vez finalizado el encuentro. Otra de la das cosas que recabó el informe, fue que se utilizó una bomba de humo en la salida de los jugadores, así como el lanzamiento de vasos y encendedores por parte de los hinchas carboneros contra el banco de suplentes de Racing.