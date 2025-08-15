Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | Conmebol | campo de juego

¿se viene multa?

CONMEBOL abrió expediente a Peñarol por insultos racistas

El hecho denunciado habría ocurrido en el partido ante Racing por la Copa Libertadores, a raíz del insulto de un hincha al árbitro

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de la importante victoria de Peñarol ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores, una mala noticia sacudió al carbonero ya que desde la CONMEBOL se le abrió un expediente por insultos racistas por parte de un hincha hacia el árbitro.

En el informe presentado a la Comisión Disciplinaria de CONMEBOL, se detallan diferentes situaciones que ocurrieron antes y durante el partido, siendo tal vez el más grave, el insulto racista proporcionado al árbitro.

Según lo denunciado por el delegado del partido y el oficial de Seguridad, “al finalizar el encuentro un aficionado ubicado en la primera fila de la tribuna Henderson, dónde se encuentra el túnel de salida, gritó en numerosas ocasiones `macaco, macaco hijo de puta´ a los árbitros”.

Esto llevó a que le abriera un expediente disciplinario a Peñarol, en el que puede llevar a recibir una multa económica por estos hechos.

Campo de juego, invasión, proyectiles y bengalas

El estado de la cancha de Campeón del Siglo estuvo en el centro de las críticas de jugadores, cuerpo técnico e hinchas visitantes, pero también para las autoridades del encuentro.

En el informe, tanto el árbitro Raphael Claus como el Delegado del encuentro, detallaron que “el campo de juego se encontraba en muy malas condiciones, presentó numerosos lugares con ausencia de césped. Se observó además diferencia de colores (verdes más claros y verdes más oscuros) que se notan a simple vista”.

Además de esto, se denunció el ingreso de dos menores de edad a la cancha una vez finalizado el encuentro. Otra de la das cosas que recabó el informe, fue que se utilizó una bomba de humo en la salida de los jugadores, así como el lanzamiento de vasos y encendedores por parte de los hinchas carboneros contra el banco de suplentes de Racing.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar