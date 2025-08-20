Blancos y colorados acusan al FA de incumplir palabra y se retiran de coordinación parlamentaria

Recuerdan actitud del FA

Recuerdan que “en el marco de la coordinación del Senado, de la sesión del día 19 de Agosto relativo a los hechos protagonizados por los Senadores Nicolás Viera y Sebastián Da Silva hemos constatado que el Frente Amplio no cumple con los compromisos acordados. Ello no constituye una diferencia menor: compromete la seriedad de los entendimientos y vacía de contenido el ámbito de coordinación interpartidaria”.

Durante la referida ocasión ambos legisladores se pidieron disculpas por el episodio y no se habría mencionado la intención de recurrir al artículo 115.

Por esas razones blancos y colorados resolvieron “retirarse de la coordinación del Senado, hasta tanto se restablezcan las condiciones mínimas de confianza y respeto que hagan posible un relacionamiento sincero y responsable entre las bancadas”.

Piden medidas contra senador del FA

Más temprano, en otra nota dirigida a Cosse, los mismos legisladores solicitaron se “analice la conducta del Senador Nicolás Viera en ocasión de la Sesión de Interpelación al Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Dr. Alfredo Fratti el 13 y 14 de los corrientes, al amparo de lo establecido por el artículo 115 de la Constitución de la Republica”.

Sostienen que Viera “ha reconocido en la sesión del Senado del día 19 también de los corrientes, que sus afirmaciones acusando al senador Da Silva: “de ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país con conexión ganadera”, realizada en la sesión de Interpelación relacionada, fueron hechas sin sustento probatorio documental ni fáctico alguno”.

“De lo consignado ut supra surge que se podría haber configurado una falsa acusación a la persona del Senador Da Silva”, sostienen.

Por esa razón consideran necesario que se evalúe la conducta del Senador Nicolás Viera en el marco del artículo 115 de la Constitución de la República y se informe al Senado sobre la posible aplicación de medidas disciplinarias al nombrado”.

El artículo 115 establece que cada cámara puede "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas". Para esto se requiere una mayoría de dos tercios con la que ni el Frente Amplio ni la oposición reunida cuentan.