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Cultura y espectáculos Festival de la Costa | Espectáculos |

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Festival de la Costa: la ciudad canaria cumple 32 años y lo festeja a lo grande

Espectáculos artísticos, feria de emprendedores, rincón infantil, gastronomía y más. Conocé los detalles del Festival de la Costa, que se celebra este sábado 24 de octubre.

Festival de la Costa: la ciudad canaria cumple 32 años y lo festeja a lo grande.

Festival de la Costa: la ciudad canaria cumple 32 años y lo festeja a lo grande.

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Hay cumpleaños que se festejan en la intimidad y otros que piden salir al espacio público para celebrarse entre vecinas y vecinos. Este fin de semana, el Municipio de la Ciudad de la Costa y la Intendencia de Canelones apuestan por lo segundo: la ciudad canaria llega a sus 32 años de vida institucional y lo celebra con el Festival de la Costa, que tendrá una grilla artística pensada para todas las edades, en una jornada al aire libre y con acceso gratuito.

La cita está pactada para este sábado 24 de octubre, a partir de las 16 horas, en el predio ubicado detrás del Centro Cultural Ciudad de la Costa (San José de Carrasco), a pocos pasos del Shopping Costa Urbana. Allí se desplegará una propuesta que busca reunir a la comunidad en torno a la música, la producción local y la identidad canaria.

Grilla de espectáculos y actividades

En lo musical, la grilla promete un recorrido diverso por distintos ritmos de la escena nacional. Sobre el escenario se presentarán Marcelo Ribeiro (espectáculo infantil), Karah y DJ, y Ana Prada. El cierre bailable estará a cargo de La Nueva Escuela, mientras que la conducción de la jornada estará bajo el micrófono de Charlie Sacco.

Más allá del escenario principal, el evento ofrecerá atractivos durante toda la tarde: habrá propuesta gastronómica a cargo de foodtrucks y feria de emprendedores, ideales para recorrer mientras la música suena de fondo. También habrá un rincón infantil y se exhibirá la muestra fotográfica "Mi Ciudad, Mi identidad".

Uno de los momentos centrales de la jornada será el lanzamiento del videoclip de "Pa mi Ciudad de la Costa", una pieza musical de Hernán Bentancor con producción artística de Pedro Alemany. La obra reúne las voces e interpretaciones de un colectivo de músicos y músicas radicados en la zona, convirtiéndose en el homenaje sonoro oficial para esta fecha conmemorativa.

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