Festival de la Costa: la ciudad canaria cumple 32 años y lo festeja a lo grande.

Hay cumpleaños que se festejan en la intimidad y otros que piden salir al espacio público para celebrarse entre vecinas y vecinos. Este fin de semana, el Municipio de la Ciudad de la Costa y la Intendencia de Canelones apuestan por lo segundo: la ciudad canaria llega a sus 32 años de vida institucional y lo celebra con el Festival de la Costa, que tendrá una grilla artística pensada para todas las edades, en una jornada al aire libre y con acceso gratuito.