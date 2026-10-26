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Cultura y espectáculos Alberto Grille | cuentos |

"La mala muerte"

Alberto Grille escribió un libro de cuentos que rescata anécdotas que sus nietos piden saber

El periodista y director de Caras y Caretas Alberto Grille publicará La mala muerte en noviembre, un libro que reúne 31 cuentos nacidos del pedido de sus nietos para salvar la memoria.

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Alberto Grille, director de Caras y Caretas. 

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Por Redacción Caras y Caretas

El periodista y director de Caras y Caretas, Alberto Grille, ultima los detalles del lanzamiento de su primer libro de cuentos, titulado La mala muerte, cuya publicación está prevista para los primeros días de noviembre bajo el sello de la Fundación de Cultura Universitaria.

El libro reúne 31 cuentos que trazan un recorrido por la memoria militante y universitaria, deteniéndose en episodios cotidianos de la vida estudiantil y sindical más allá de la protesta pública. "Son 31 cuentos de la lucha estudiantil, de las cosas de la facultad que no eran manifestaciones, por ejemplo, cuando aprendíamos a hacer engrudo para las pegatinas", explica Grille.

¿Qué tipo de cuentos tiene el libro?

Entre las páginas del volumen conviven anécdotas de encierro, como el relato titulado El día que yo fui preso común, donde el autor rememora esa peripecia singular: "Porque una vez fui preso común. Siempre fui preso político". También ocupan un lugar central las vivencias vinculadas a José "Pepe" Mujica. En una de ellas, Grille evoca las horas previas a que el dirigente asumiera la Presidencia de la República: "El pelo se lo cortó un tipo mientras estábamos hablando con Pepe, llegó a la puerta y dijo 'yo soy peluquero en Las Piedras y vengo a pedir trabajo'. Y Pepe le dijo: '¿sos peluquero? Bueno, cortame el pelo que mañana asumo'".

Dentro de este conjunto de relatos destaca especialmente "La secuoya del Pepe", un cuento dedicado a Pepe Mujica y Lucía Topolansky en el marco del Congreso del Frente Amplio que lleva el nombre del expresidente. El texto narra la historia de la secuoya bajo cuya sombra Mujica pidió que descansen sus cenizas, junto a las de su entrañable perra Manuela.

El recorrido narrativo de La mala muerte abarca asimismo estampas del exilio y del retorno al país. "Son cuentos del exilio, del desexilio, de una amiga que se desexililó en ferrocarril desde Bolivia con un perro y tres niños, un viaje que hicimos a comer un asado con los Orimareños y Guayasamín a un volcán que tenía una hacienda", detalló Grille.

"Son cuentos que los nietos quieren esuchar"

El impulso para plasmar estas vivencias en el papel surgió, en primera instancia, del diálogo generacional con sus propios nietos, quienes le consultaban con curiosidad: "abuelo, es cierto que habías estado una vez con Fidel o que viste un día a [Mijaíl] Gorbachov y te diste cuenta 30 años después que era Gorbachov?". Para Grille, este tipo de relatos encierran una dimensión afectiva fundamental: "Son cuentos que los nietos quieren escuchar y que los abuelos deberían estar dispuestos a contar".

El disparador definitivo para comenzar a volcar las historias al papel, contó el autor, ocurrió hace apenas unos meses, cuando recibió la visita de la nieta de una compañera de militancia, quien le pidió conocer historias acerca de su abuela porque no le habían contando nada. A ese encuentro le siguió la consulta del hijo de otra figura histórica del movimiento estudiantil y médico Rafael Díaz quién también le comentó que sabía poco sobre su padre. Esas ausencias de información en las nuevas generaciones convencieron a Grille de que debía escribir algunas de las historias que guardaba: "De repente estas historias ayudan a algunos".

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