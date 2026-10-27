En tiempos marcados por la velocidad de la vida cotidiana y la creciente distancia con el entorno natural, Viva propone detenerse, escuchar y recuperar el vínculo con aquello que conecta a los seres humanos entre sí y con la tierra. La obra, definida como un ritual escénico, llegará a Alejandría Café de las Artes el jueves 12 de noviembre, en una única función a las 20:30.
Cuerpo, memoria y naturaleza
"Viva": un ritual escénico para reconectar con la naturaleza y lo ancestral
La propuesta interdisciplinaria combina danza, teatro, música y performance en una experiencia que invita al encuentro colectivo. Se presentará el 12 de noviembre en Alejandría Café de las Artes.