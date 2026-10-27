"Viva": un ritual escénico para reconectar con la naturaleza y lo ancestral

En ese recorrido, la escena deja de ser únicamente un lugar de representación para convertirse en un espacio compartido. La experiencia invita a reconocer la pertenencia a una trama más amplia, en la que la tierra y el cosmos forman parte de un mismo cuerpo que sostiene la vida.

Frente a las dinámicas contemporáneas que tienden a privilegiar la mediación tecnológica o la abstracción conceptual, la pieza reivindica la dimensión sensible y comunitaria del arte. El ritual aparece así como una posibilidad de recuperar la presencia, la escucha y el cuidado mutuo.

Una creación interdisciplinaria

La creación inicial y la interpretación escénica, junto con el diseño del movimiento, están a cargo de Verónica Lena Ávila. María Baldizán Chifflet participa en la cocreación, la interpretación y el diseño musical y sonoro, mientras que Jorge Martínez Palma asume la guía escénica y la cocreación.

La función será el jueves 12 de noviembre, a las 20:30, en Alejandría Café de las Artes, ubicado en Gaboto 1384. Las localidades se encuentran a la venta a través de RedTickets.

Más que una representación convencional, Viva propone una experiencia para volver a lo esencial y explorar, desde el arte, los lazos que unen a las personas con la comunidad y el mundo natural.