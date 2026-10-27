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Cultura y espectáculos Viva | Alejandría Café de las Artes |

Cuerpo, memoria y naturaleza

"Viva": un ritual escénico para reconectar con la naturaleza y lo ancestral

La propuesta interdisciplinaria combina danza, teatro, música y performance en una experiencia que invita al encuentro colectivo. Se presentará el 12 de noviembre en Alejandría Café de las Artes.

VIVA ritual escénico

VIVA ritual escénico
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Por Redacción de Caras y Caretas

En tiempos marcados por la velocidad de la vida cotidiana y la creciente distancia con el entorno natural, Viva propone detenerse, escuchar y recuperar el vínculo con aquello que conecta a los seres humanos entre sí y con la tierra. La obra, definida como un ritual escénico, llegará a Alejandría Café de las Artes el jueves 12 de noviembre, en una única función a las 20:30.

La propuesta articula cuerpo en movimiento, voz y sonido para construir un universo de sensaciones y recuerdos. A través de la integración de distintas disciplinas artísticas, busca abrir un espacio de reencuentro con lo ancestral, lo comunitario y las formas de conocimiento transmitidas por los pueblos originarios y diversas culturas tradicionales.

El cuerpo como territorio de encuentro

Con una mirada que cruza la práctica artística y la perspectiva terapéutica, Viva explora las posibilidades del ritual como forma de vinculación humana. La obra reúne elementos de la danza, el teatro, la música y la performance para investigar la reconexión con la naturaleza, tanto humana como ambiental.

En ese recorrido, la escena deja de ser únicamente un lugar de representación para convertirse en un espacio compartido. La experiencia invita a reconocer la pertenencia a una trama más amplia, en la que la tierra y el cosmos forman parte de un mismo cuerpo que sostiene la vida.

Frente a las dinámicas contemporáneas que tienden a privilegiar la mediación tecnológica o la abstracción conceptual, la pieza reivindica la dimensión sensible y comunitaria del arte. El ritual aparece así como una posibilidad de recuperar la presencia, la escucha y el cuidado mutuo.

Una creación interdisciplinaria

La creación inicial y la interpretación escénica, junto con el diseño del movimiento, están a cargo de Verónica Lena Ávila. María Baldizán Chifflet participa en la cocreación, la interpretación y el diseño musical y sonoro, mientras que Jorge Martínez Palma asume la guía escénica y la cocreación.

La función será el jueves 12 de noviembre, a las 20:30, en Alejandría Café de las Artes, ubicado en Gaboto 1384. Las localidades se encuentran a la venta a través de RedTickets.

Más que una representación convencional, Viva propone una experiencia para volver a lo esencial y explorar, desde el arte, los lazos que unen a las personas con la comunidad y el mundo natural.

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