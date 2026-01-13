De la costa al río: el latido del candombe vuelve a rodar

Al caer la tarde, cuando el cielo empieza a escuchar, llega uno de los momentos más esperados. A las 20:00 horas, la Rueda de Candombe irrumpirá con su fuerza ritual: un espectáculo que ha roto esquemas y congregado a cientos de personas en distintos puntos de Montevideo, y que ahora desembarca en suelo canario para hacernos bailar y cantar el cancionero popular uruguayo al ritmo ancestral del tambor. El círculo se arma, el cuerpo responde, la memoria colectiva despierta.