Los tambores no sólo llaman, se sienten. Como una marea que avanza desde la costa hacia el río, la Rueda de Candombe inicia su recorrido dentro de VIVÍ CANELONES 2026, llevando música, juego y encuentro a distintas localidades del departamento. No es solo una agenda de fechas: es un mapa afectivo donde el chico, el repique y el piano marcan el pulso de una celebración compartida.
Comienza el 17 de enero
De la costa al río: el latido del candombe vuelve a rodar
No te pierdas la agenda que figura en esta nota ya que "VIVÍ CANELONES 2026" viene con todo para todos los públicos