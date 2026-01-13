Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos VIVÍ CANELONES 2026 |

Comienza el 17 de enero

De la costa al río: el latido del candombe vuelve a rodar

No te pierdas la agenda que figura en esta nota ya que "VIVÍ CANELONES 2026" viene con todo para todos los públicos

Viví Canelones 2026 - Rueda de Candombe
Viví Canelones 2026 - Rueda de Candombe
Por Redacción Caras y Caretas

Los tambores no sólo llaman, se sienten. Como una marea que avanza desde la costa hacia el río, la Rueda de Candombe inicia su recorrido dentro de VIVÍ CANELONES 2026, llevando música, juego y encuentro a distintas localidades del departamento. No es solo una agenda de fechas: es un mapa afectivo donde el chico, el repique y el piano marcan el pulso de una celebración compartida.

La travesía comienza este viernes 17 de enero en Costa Azul, cuando Viví Canelones 2026 levanta el telón con una jornada pensada para el abrazo comunitario. Desde las 17:30 horas, empezarán las propuestas lúdicas para todas las edades, impulsadas por la Unidad de Animación Sociocultural: juegos, risas y movimiento para grandes y chicos, como ya es costumbre cuando la cultura sale buscando llegar a todos y todas.

Al caer la tarde, cuando el cielo empieza a escuchar, llega uno de los momentos más esperados. A las 20:00 horas, la Rueda de Candombe irrumpirá con su fuerza ritual: un espectáculo que ha roto esquemas y congregado a cientos de personas en distintos puntos de Montevideo, y que ahora desembarca en suelo canario para hacernos bailar y cantar el cancionero popular uruguayo al ritmo ancestral del tambor. El círculo se arma, el cuerpo responde, la memoria colectiva despierta.

La noche se estira con música: a las 21:30 h, un gran DJ invitado toma la posta para prolongar la fiesta y el disfrute compartido. Porque celebrar también es quedarse un rato más.

VID-20260113-WA0004

Pero el viaje continúa. La Rueda seguirá girando por el territorio canario, sumando plazas y encuentros, dejando huella en cada parada:

17 Ene – Costa Azul

19 Feb – Cuchilla Alta

21 Feb – Santa Lucía

28 Feb – Salinas

6 Mar – Ciudad de la Costa

En todas las fechas, el ritual se repite y se renueva:

Desde las 17:30 horas - Actividades lúdicas para todo público – Unidad de Animación Sociocultural

20:00 horas - Rueda de Candombe

21:30 horas - DJ invitado

Este sábado —y todos los días en que el tambor convoque— Costa Azul se celebra.

Viví Canelones 2026 ya está en marcha: de la costa al río, el candombe vuelve a rodar.

