De la mano de Sociedad Anónima, vuelven los cuentos de Don Verídico

La historia de Don Verídico

Cuentos de Don Verídico es un libro de microrrelatos escrito por el autor uruguayo Julio César Castro (Juceca).

Es un conjunto de cuentos cortos que tiene como temática lo rural a través de las experiencias vividas por el autor en sus visitas a su tío en Estación Atlántida, Canelones.

El escenario es un boliche, llamado El Resorte, que casualmente no tiene bolichero, donde personas del pueblo buscan cambiar sus rutinas.

Los visitantes recurren allí por ser el centro de la vida social masculina rural, pero también para realizar compras o simplemente compartir una copa y poner en palabras sus problemas y experiencias vividas.

Los animales, las prácticas del trabajo, la idiosincrasia, las comidas y bebidas típicas, la vida social y la estructura de los grupos sociales. Todos estos eslabones dentro de la obra están colocados meticulosamente para que el lector crea que quien escribe realmente habla desde el medio rural.

Entre sus personajes más renombrados se encuentran: el tape Olmedo, la Duvija y los hermanos Rosadito y Azulejo Verdoso, entre otros.

Otros ámbitos donde se mantuvo vivo al entrañable personaje creado por Juceca

La primera vez que Don Verídico tuvo su propia voz fue a mediados de los 60 a través de Dante Ortiz, en Radio El Espectador, y desde ese momento desató un verdadero fenómeno.

Otra de las versiones que supo conocer el personaje, quizás la más recordada, fue por Luis Landriscina, quien utilizaba como contraparte a Héctor Larrea.

En el ámbito musical la edición "Don Verídico por Juceca En Vivo" (1991) resultó un testimonio memorable y de un valor artístico incalculable, por su espíritu de mantenimiento de la cultura que siempre tuvo el sello dirigido por Mauricio Ubal y Ruben Olivera.

Don Verídico también llegó al cine de la mano de Walter Tournier (1987) y al teatro con la dirección del gran Jorge Bolani (2013).