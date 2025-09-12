"De Punta del Diablo al Infierno": cartas que exponen el horror carcelario uruguayo.

Enrique Ortega Salinas, periodista y escritor, reconstruye los hechos con su estilo directo, sin concesiones: “Nadie aquí es inocente del todo. En esta trama criminal y morbosa, nos internaremos en la complejidad de los seres humanos, porque al fin del día, todos tenemos más de condenados que de fiscales o jueces”.

Las cárceles uruguayas: una revolución pendiente

Más allá del caso Jones, el libro ofrece un retrato inédito de los penales uruguayos, donde la violencia, la corrupción y la falta de políticas efectivas han convertido las cárceles en escuelas del delito.

Sampaio y Ortega Salinas coinciden en que no alcanza con reformas tibias: “Los penales uruguayos son centros de tortura. No basta una reforma: se necesita una verdadera revolución”.

El texto señala que la inversión es necesaria, pero no suficiente. Reclama creatividad, políticas integrales, formación de personal penitenciario, programas de salud mental y trabajo digno para que las prisiones dejen de ser una espiral de degradación social.

Entre periodismo y confesión

En De Punta del Diablo al Infierno conviven dos voces: la de Laura Sampaio, que relata su experiencia con una sinceridad brutal, despojándose de toda máscara para narrar su paso por una cárcel de máxima inseguridad; y la de Enrique Ortega Salinas, que aporta contexto periodístico y una mirada crítica sobre la justicia, los medios y la sociedad uruguaya.

Este contrapunto convierte al libro en una obra de no ficción que invita a reflexionar, incomoda y denuncia. “Cada error que cometí me ha traído hasta aquí. En la escuela de la vida se enseña a los golpes… pero sigo andando", expresó Laura Sampaio Tagliaferro.

Detalles del lanzamiento

Aunque ya está disponible en librerías, el libro será presentado oficialmente el domingo 28 de septiembre a las 20 horas horas en la Feria del Libro de Montevideo. Allí, los autores dialogarán con el público sobre la génesis de la obra, el impacto del caso Jones y los desafíos de transformar el sistema penitenciario.

¿Por qué leerlo?

De Punta del Diablo al Infierno no es solo una crónica policial. Es una radiografía del Uruguay cloacal y ya está en las manos del presidente de la República Yamandú Orsi, la vicepresidente Carolina Cosse y el ministro del Interior Carlos Negro.

Este libro, revela la trama criminal que rodeó el asesinato de Cristina Jones, expone el drama humano detrás de los titulares, desnuda el sistema penitenciario desde la mirada de quien lo padeció, propone un debate urgente sobre cómo evitar que las cárceles sigan siendo fábricas de reincidentes y se interna en la mente de una paciente bipolar.

Con una narrativa atrapante y frases que quedan grabadas, este libro promete ser una de las lecturas más impactantes del año.

“En el afiche de la película Alien: el octavo pasajero (1979) figuraba una sentencia: “En el espacio nadie puede oír tus gritos”. “En los penales uruguayos tampoco”.