A tan sólo algunos meses de haber finalizado el Concurso Oficial del Carnaval, los títulos que comienzan a prepararse para dar prueba de admisión comienzan a conocerse. Este miércoles, se hizo oficial que Asaltantes con Patente volverá para ser parte de la fiesta una vez más.
Tras un año de ausencia
Histórica murga anunció su regreso para el Carnaval 2027
Asaltantes con Patente dirá presente en el Carnaval 2027, luego de un año de ausencia, con un plantel renovado y la figura de murgas del pasado Carnaval.