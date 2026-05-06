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Cultura y espectáculos

Tras un año de ausencia

Histórica murga anunció su regreso para el Carnaval 2027

Asaltantes con Patente dirá presente en el Carnaval 2027, luego de un año de ausencia, con un plantel renovado y la figura de murgas del pasado Carnaval.

Asaltantes con Patente vuelve para el Carnaval 2027.

Asaltantes con Patente vuelve para el Carnaval 2027.

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A tan sólo algunos meses de haber finalizado el Concurso Oficial del Carnaval, los títulos que comienzan a prepararse para dar prueba de admisión comienzan a conocerse. Este miércoles, se hizo oficial que Asaltantes con Patente volverá para ser parte de la fiesta una vez más.

La propia murga hizo oficial su regreso a través de un comunicado en sus redes sociales. En el mismo, adelantan el nombre de algunas figuras que estarán en su plantel, destacándose la presencia de Claudio Antúnez y de quien fue figura de murga el último Carnaval, Fabrizio Silvera.

“Estamos profundamente agradecidos por su interés, respeto y el acompañamiento de quienes siguen de cerca este proceso”, finaliza el comunicado de la murga que volverá con un plantel joven y muy renovado.

ACP 2027
ACP 2027 2

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