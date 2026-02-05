Desfile de Llamadas 2026: horarios, recorrido y todo lo que hay que saber.

Las entradas para presenciar el Desfile de Llamadas 2026 ya se encuentran a la venta a través de la red Abitab.
Órden del desfile
Viernes 6 de febrero
- Comparsa Balele
- Emergencia 1727
- Roberto Acosta
- Macro Mercado
- Mundo Afro
- Mujeres de Negro
- CARRO OFICIAL DE CARNAVAL
- AUDECA / DAECPU
- CUAREIM 1080
- MÁS QUE LONJA
- LA UNICANDÓ
- LA TANGÓ
- LA JACINTA
- CENCERIBÓ
- INTEGRACIÓN
- YAMBO KENIA
- VALORES
- NIMBA
- LA FUERZA
- LA FACALA
- LA RODÓ
- BATEA DE TACUARÍ
- ELEGGUÁ
- BARRICA
- LA SARA DEL CORDÓN
- LONJAS DE CUAREIM
- LA FABINI
- CANDONGA AFRICANA
- LA GOZADERA
- LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA
- LA SENE CANDOMBERA
Sábado 7 de febrero.
- Emergencia 1727
- Narcóticos Anónimos
- Macro Mercado
- Red de Mujeres y Disidencias
- Carro Oficial de Carnaval
- AUDECA / DAECPU
- ZUMBAE
- LONJAS DE CIUDAD VIEJA
- LA SOMBRA CANDOMBE
- LONJAS DE SAN MARCOS
- FORTALEZA CANDOMBERA
- HAY Q' DARLE
- AL SON DE TULA
- SON CANDOMBEROS
- CLB LONJAS DE BELGRANO
- LA NEGRA
- ROSARIO 250
- UBUNTU
- MAKONDO
- KIMBUNDÚ
- LA MALUNGA
- KALUMKEMBÉ
- EL VACILÓN DE RIELES
- KINDÚ
- LA COVACHA
- MALANQUE
- LA VÍA
- AFROCAN
- RUGIR DEL VARONA
Operativo de limpieza
Desde la Intendencia de Montevideo (IM) informaron que durante y posterior al desfile habrá un operativo de limpieza que movilizará a unos 20 trabajadores, sobre las calles Isla de Flores, Durazno, Av Gonzalo Ramírez, San Salvador y transversales.
El operativo también contará con motocarros, puntos de clasificación ubicados desde Héctor Gutiérrez Ruiz hasta Magallanes. así como contenedores para residuos mezclados. Estos últimos, estarán distribuídos en los puntos de hidratación y otros lugares.
El operativo se completa con un camión compactador de materiales reciclables y otro de residuos mezclados que acopiarán y compactarán los residuos levantados en el evento. Podrán ubicar estos vehículos en las calles Domingo Petrarca y Gonzalo Ramírez desde la hora 18:30 horas.
Tras finalizar el desfile, una cuadrilla recorrerá el trayecto del desfile recogiendo los residuos y compactandolos en camiones.También se realizará barrido mecánico con barredora y luego el lavado de calles.