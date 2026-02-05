Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Desfile de Llamadas | febrero | Palermo

Carnaval

Desfile de Llamadas 2026: horarios, recorrido y todo lo que hay que saber

El clásico Desfile de Llamadas tendrá lugar el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, desde las 19 horas.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Montevideo se prepara para vivir una nueva edición del Desfile de Llamadas, una de las celebraciones populares más convocantes del país y máxima expresión del candombe. La cita será el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, cuando la calle Isla de Flores vuelva a transformarse en el corazón rítmico de los barrios Sur y Palermo.

Ambas jornadas comenzarán a las 19.00 horas. Desde Zelmar Michelini, las comparsas de las Sociedades de Negros y Lubolos iniciarán su recorrido, precedidas por los conjuntos y colectivos que forman parte del desfile, avanzando por el tradicional trayecto de Isla de Flores.

A lo largo de las dos noches desfilarán más de 6.000 personas y resonarán cerca de 3.000 tambores, en una puesta en escena que convoca a miles de espectadores y reafirma el carácter identitario de esta manifestación cultural afro-uruguaya.

Las entradas para presenciar el Desfile de Llamadas 2026 ya se encuentran a la venta a través de la red Abitab.

Órden del desfile

Viernes 6 de febrero

  • Comparsa Balele
  • Emergencia 1727
  • Roberto Acosta
  • Macro Mercado
  • Mundo Afro
  • Mujeres de Negro
  • CARRO OFICIAL DE CARNAVAL
  • AUDECA / DAECPU
  • CUAREIM 1080
  • MÁS QUE LONJA
  • LA UNICANDÓ
  • LA TANGÓ
  • LA JACINTA
  • CENCERIBÓ
  • INTEGRACIÓN
  • YAMBO KENIA
  • VALORES
  • NIMBA
  • LA FUERZA
  • LA FACALA
  • LA RODÓ
  • BATEA DE TACUARÍ
  • ELEGGUÁ
  • BARRICA
  • LA SARA DEL CORDÓN
  • LONJAS DE CUAREIM
  • LA FABINI
  • CANDONGA AFRICANA
  • LA GOZADERA
  • LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA
  • LA SENE CANDOMBERA

Sábado 7 de febrero.

  • Emergencia 1727
  • Narcóticos Anónimos
  • Macro Mercado
  • Red de Mujeres y Disidencias
  • Carro Oficial de Carnaval
  • AUDECA / DAECPU
  • ZUMBAE
  • LONJAS DE CIUDAD VIEJA
  • LA SOMBRA CANDOMBE
  • LONJAS DE SAN MARCOS
  • FORTALEZA CANDOMBERA
  • HAY Q' DARLE
  • AL SON DE TULA
  • SON CANDOMBEROS
  • CLB LONJAS DE BELGRANO
  • LA NEGRA
  • ROSARIO 250
  • UBUNTU
  • MAKONDO
  • KIMBUNDÚ
  • LA MALUNGA
  • KALUMKEMBÉ
  • EL VACILÓN DE RIELES
  • KINDÚ
  • LA COVACHA
  • MALANQUE
  • LA VÍA
  • AFROCAN
  • RUGIR DEL VARONA

Operativo de limpieza

Desde la Intendencia de Montevideo (IM) informaron que durante y posterior al desfile habrá un operativo de limpieza que movilizará a unos 20 trabajadores, sobre las calles Isla de Flores, Durazno, Av Gonzalo Ramírez, San Salvador y transversales.

El operativo también contará con motocarros, puntos de clasificación ubicados desde Héctor Gutiérrez Ruiz hasta Magallanes. así como contenedores para residuos mezclados. Estos últimos, estarán distribuídos en los puntos de hidratación y otros lugares.

El operativo se completa con un camión compactador de materiales reciclables y otro de residuos mezclados que acopiarán y compactarán los residuos levantados en el evento. Podrán ubicar estos vehículos en las calles Domingo Petrarca y Gonzalo Ramírez desde la hora 18:30 horas.

Tras finalizar el desfile, una cuadrilla recorrerá el trayecto del desfile recogiendo los residuos y compactandolos en camiones.También se realizará barrido mecánico con barredora y luego el lavado de calles.

