Desfile de Llamadas 2026: horarios, recorrido y todo lo que hay que saber.

Las entradas para presenciar el Desfile de Llamadas 2026 ya se encuentran a la venta a través de la red Abitab.

Órden del desfile

Viernes 6 de febrero

Comparsa Balele

Emergencia 1727

Roberto Acosta

Macro Mercado

Mundo Afro

Mujeres de Negro

CARRO OFICIAL DE CARNAVAL

AUDECA / DAECPU

CUAREIM 1080

MÁS QUE LONJA

LA UNICANDÓ

LA TANGÓ

LA JACINTA

CENCERIBÓ

INTEGRACIÓN

YAMBO KENIA

VALORES

NIMBA

LA FUERZA

LA FACALA

LA RODÓ

BATEA DE TACUARÍ

ELEGGUÁ

BARRICA

LA SARA DEL CORDÓN

LONJAS DE CUAREIM

LA FABINI

CANDONGA AFRICANA

LA GOZADERA

LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA

LA SENE CANDOMBERA

Sábado 7 de febrero.

Emergencia 1727

Narcóticos Anónimos

Macro Mercado

Red de Mujeres y Disidencias

Carro Oficial de Carnaval

AUDECA / DAECPU

ZUMBAE

LONJAS DE CIUDAD VIEJA

LA SOMBRA CANDOMBE

LONJAS DE SAN MARCOS

FORTALEZA CANDOMBERA

HAY Q' DARLE

AL SON DE TULA

SON CANDOMBEROS

CLB LONJAS DE BELGRANO

LA NEGRA

ROSARIO 250

UBUNTU

MAKONDO

KIMBUNDÚ

LA MALUNGA

KALUMKEMBÉ

EL VACILÓN DE RIELES

KINDÚ

LA COVACHA

MALANQUE

LA VÍA

AFROCAN

RUGIR DEL VARONA

Operativo de limpieza

Desde la Intendencia de Montevideo (IM) informaron que durante y posterior al desfile habrá un operativo de limpieza que movilizará a unos 20 trabajadores, sobre las calles Isla de Flores, Durazno, Av Gonzalo Ramírez, San Salvador y transversales.

El operativo también contará con motocarros, puntos de clasificación ubicados desde Héctor Gutiérrez Ruiz hasta Magallanes. así como contenedores para residuos mezclados. Estos últimos, estarán distribuídos en los puntos de hidratación y otros lugares.

El operativo se completa con un camión compactador de materiales reciclables y otro de residuos mezclados que acopiarán y compactarán los residuos levantados en el evento. Podrán ubicar estos vehículos en las calles Domingo Petrarca y Gonzalo Ramírez desde la hora 18:30 horas.

Tras finalizar el desfile, una cuadrilla recorrerá el trayecto del desfile recogiendo los residuos y compactandolos en camiones.También se realizará barrido mecánico con barredora y luego el lavado de calles.