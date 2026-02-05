Vendaval murguero: Doña Bastarda demostró como defender un primer premio

Una muy buen primera rueda de La Compañía, que nuevamente quiere estar en la conversación de la categoría.

La Nueva Milonga (Murga)

Tremendo espectáculo murguero de La Nueva Milonga, que se plantó firme en el Teatro de Verano con un coro potente y muy bien arreglado que despeinó a todos los que estaban en la platea.

Tienen en Fabrizio Silvera, que debutó en la categoría, una figura y pico. Interpreta muy bien al presidente Orsi y cierra el espectáculo haciendo de Crokante, uno de los momentos de crítica más fuerte.

Personalmente es el tipo de coro que me gusta escuchar, y hoy la murga lo puso sobre el escenario. Tienen una retirada hermosa y una bajada para encuadrar. En resumen, un muy buen año de la murga que si bien tiene aspectos textuales para sacarle más provecho (la parte de Orsi por momentos se hace muy hablada), redondea una muy primera rueda.

Los Rolin (Humoristas)

Salió a defender el primer premio con un espectáculo que desde la apertura del telón, depositan al conjunto en la luna. Es en ese lugar, que se van desarrollando los diferentes cuadros humorísticos como lo son la elección del Papa, el velorio y los guardavidas en dónde vuelven a utilizar el recurso de las canciones.

Los Rolin consiguen la risa en gran parte de su espectáculo, siendo el que mejor rendimiento mostró. De cara a la segunda rueda tienen que ajustar puntualmente en la duración de los bloques, porque esta noche bajaron con lo justo.

Doña Bastarda (Murga)

¿Querés saber con defender un primer premio? Doña Bastarda demostró esta noche que tiene el manual de como hacerlo. Un vendaval murguero que arrasó con el Teatro de Verano.

Es un espectáculo redondo, que tiene un coro que sonó de manera espectacular y un texto lleno de crítica y sátira. La murga nos plantea la idea de patria o tumba, y bajo ese concepto nos pasea por un salpicón muy interesante, el cuplé a la educación y una canción de cierre que habla sobre las patrias del mundo.

Durante los 45 minutos la murga no tiene fisuras. Imanol Sibes, interpretando a Artigas, redondeó una noche formidable, manejando los tiempos del espectáculo y aportándole la cuota necesario de humor. Figura y pico.

Faltan pasar cuatro conjuntos en esta primera rueda, pero fue la murga que primero pegó con gran contundencia y se encamina a ser el espectáculo a vencer. Noche más que redonda para Doña Bastarda que se ilusiona con repetir lo logrado el año pasado.