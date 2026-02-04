Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Tacuarembó |

Tradición y cultura

Todo listo para la 39ª Patria Gaucha: fechas, entradas y artistas invitados

Tacuarembó será capital de la tradición. Música, destrezas criollas y cultura viva en la 39ª Patria Gaucha.

La edición 2026 de la Patria Gaucha será presentada oficialmente este jueves 5 de febrero, a las 12:30 horas, en la Sala Arredondo del Ministerio de Educación y Cultura, en Montevideo. De la instancia participarán el ministro Pablo Menoni, autoridades de la Intendencia de Tacuarembó y representantes de la Comisión Organizadora.

La fiesta ya había sido distinguida con la declaración de Interés Ministerial por parte de diversas carteras y organismos del Estado, un reconocimiento que subraya su valor cultural, social e identitario, así como su impacto en la preservación y difusión de las tradiciones gauchas.

Cultura y tradición en Tacuarembó

La 39ª edición de la Patria Gaucha se desarrollará entre el 7 y el 15 de marzo de 2026 en la ciudad de Tacuarembó, consolidándose una vez más como el mayor encuentro de tradicionalismo del país.

Durante nueve días, el predio se transforma en un verdadero viaje en el tiempo, con Sociedades Criollas que recrean la vida rural desde la época colonial hasta comienzos del siglo XX. A esto se suma un imponente desfile gaucho con más de 4.000 caballos, concursos de destrezas ecuestres, pruebas camperas, guasquería, platería criolla, gastronomía típica y propuestas educativas.

La ciudad también se involucra activamente a través del Concurso de Vidrieras, que viste a Tacuarembó con identidad criolla, y actividades culturales que se extienden a clubes, museos y centros culturales.

Artistas y espectáculos destacados

El escenario “Miguel Ángel Ortiz” reunirá una grilla artística diversa, que combina folklore, música popular, cumbia y propuestas internacionales. Entre los nombres más destacados de esta edición se encuentran:

  • Lucas Sugo

  • Karina “La Princesita” (Argentina)

  • Rodrigo Tapari (Argentina)

  • Destino San Javier (Argentina)

  • Ke Personajes (Argentina)

  • Chacho Ramos

  • Matías Valdez

  • The La Planta

  • Cumbia Club

  • Cuarteto Fronteira (Brasil)

  • Nicole Carrión (Brasil)

A ellos se suman payadores, cuerpos de danza, orquestas juveniles, ballets folklóricos y artistas emergentes de todo el país, reafirmando el carácter federal y plural del evento.

Entradas y accesos

La Comisión Organizadora informó los precios oficiales para cada jornada:

  • Sábado 7: $650

  • Domingo 8: $400

  • Miércoles 11: $300

  • Jueves 12: $450

  • Viernes 13: $650

  • Sábado 14: $600

  • Domingo 15: $400

  • Abono general: $2.800

Campo – Ruedo

  • Viernes 13 (Generales): $250

  • Sábado 14: sin numerar $400 / numeradas $450

  • Domingo 15: sin numerar $400 / numeradas $450

Temas

Dejá tu comentario

