Todo listo para la 39ª Patria Gaucha: fechas, entradas y artistas invitados

Durante nueve días, el predio se transforma en un verdadero viaje en el tiempo, con Sociedades Criollas que recrean la vida rural desde la época colonial hasta comienzos del siglo XX. A esto se suma un imponente desfile gaucho con más de 4.000 caballos, concursos de destrezas ecuestres, pruebas camperas, guasquería, platería criolla, gastronomía típica y propuestas educativas.
La ciudad también se involucra activamente a través del Concurso de Vidrieras, que viste a Tacuarembó con identidad criolla, y actividades culturales que se extienden a clubes, museos y centros culturales.
Artistas y espectáculos destacados
El escenario “Miguel Ángel Ortiz” reunirá una grilla artística diversa, que combina folklore, música popular, cumbia y propuestas internacionales. Entre los nombres más destacados de esta edición se encuentran:
-
Lucas Sugo
-
Karina “La Princesita” (Argentina)
-
Rodrigo Tapari (Argentina)
-
Destino San Javier (Argentina)
-
Ke Personajes (Argentina)
-
Chacho Ramos
-
Matías Valdez
-
The La Planta
-
Lucas Sugo
-
Cumbia Club
-
Cuarteto Fronteira (Brasil)
-
Nicole Carrión (Brasil)
A ellos se suman payadores, cuerpos de danza, orquestas juveniles, ballets folklóricos y artistas emergentes de todo el país, reafirmando el carácter federal y plural del evento.
Entradas y accesos
La Comisión Organizadora informó los precios oficiales para cada jornada:
-
Sábado 7: $650
-
Domingo 8: $400
-
Miércoles 11: $300
-
Jueves 12: $450
-
Viernes 13: $650
-
Sábado 14: $600
-
Domingo 15: $400
-
Abono general: $2.800
Campo – Ruedo
-
Viernes 13 (Generales): $250
-
Sábado 14: sin numerar $400 / numeradas $450
-
Domingo 15: sin numerar $400 / numeradas $450