Todo listo para la 39ª Patria Gaucha: fechas, entradas y artistas invitados

Durante nueve días, el predio se transforma en un verdadero viaje en el tiempo, con Sociedades Criollas que recrean la vida rural desde la época colonial hasta comienzos del siglo XX. A esto se suma un imponente desfile gaucho con más de 4.000 caballos, concursos de destrezas ecuestres, pruebas camperas, guasquería, platería criolla, gastronomía típica y propuestas educativas.

La ciudad también se involucra activamente a través del Concurso de Vidrieras, que viste a Tacuarembó con identidad criolla, y actividades culturales que se extienden a clubes, museos y centros culturales.

Artistas y espectáculos destacados

El escenario “Miguel Ángel Ortiz” reunirá una grilla artística diversa, que combina folklore, música popular, cumbia y propuestas internacionales. Entre los nombres más destacados de esta edición se encuentran:

Lucas Sugo

Karina “La Princesita” (Argentina)

Rodrigo Tapari (Argentina)

Destino San Javier (Argentina)

Ke Personajes (Argentina)

Chacho Ramos

Matías Valdez

The La Planta

Cumbia Club

Cuarteto Fronteira (Brasil)

Nicole Carrión (Brasil)

A ellos se suman payadores, cuerpos de danza, orquestas juveniles, ballets folklóricos y artistas emergentes de todo el país, reafirmando el carácter federal y plural del evento.

Entradas y accesos

La Comisión Organizadora informó los precios oficiales para cada jornada:

Sábado 7: $650

Domingo 8: $400

Miércoles 11: $300

Jueves 12: $450

Viernes 13: $650

Sábado 14: $600

Domingo 15: $400

Abono general: $2.800

Campo – Ruedo