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AEBU abre las inscripciones 2027 para su propuesta de Extensión Escolar y Jardín de Infantes

El programa ofrece un espacio educativo y de cuidado a contraturno con transporte, alimentación y actividades deportivas y artísticas para alumnos de escuelas públicas.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) anunció la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de su programa de Extensión Escolar y de su Jardín de Infantes, diseñados para acompañar el desarrollo infantil y brindar una solución a las familias frente a la incompatibilidad entre la jornada laboral y la carga horaria de las escuelas públicas de un solo turno.

El servicio de Extensión Escolar está dirigido a niños y niñas desde nivel 5 de educación inicial hasta 6.° año de primaria. La propuesta abarca la cobertura a contraturno e incluye el traslado al mediodía (a la entrada o salida escolar, según el turno), la alimentación diaria y una batería de actividades formativas en arte, expresión, segunda lengua y deportes, con foco en educación física y natación en las instalaciones del Club AEBU.

«Con esto buscamos facilitar la organización de los trabajadores en su jornada laboral y acompañar a sus hijos e hijas en el desarrollo y la crianza. Es, por sobre todas las cosas, un espacio de convivencia y de compartir el día a día», destacó Amparo Delgado, maestra coordinadora del programa.

Propuesta para la primera infancia y beneficios para afiliados

Por su parte, el Jardín de Infantes de AEBU recibe a niños desde los 9 meses de edad. Su propuesta pedagógica se basa en metodologías activas y lúdicas que incluyen talleres de psicomotricidad, expresión musical y corporal, natación, inglés, salidas didácticas y campamentos en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis.

«El objetivo es que el niño y la niña vayan descubriendo el mundo que los rodea, desde su ritmo singular, y poniendo en juego desafíos vinculares y de socialización», detalló la coordinadora del Jardín, Magela Pizzorno.

Ambas propuestas están abiertas a toda la comunidad. Los hijos de afiliados al gremio bancario cuentan con un beneficio económico en la cuota.

Contacto e inscripciones

Las familias interesadas en agendar entrevistas informativas, coordinar visitas a las instalaciones y formalizar la inscripción para el año 2027 pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

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