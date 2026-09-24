AEBU abre las inscripciones 2027 para su propuesta de Extensión Escolar y Jardín de Infantes

Propuesta para la primera infancia y beneficios para afiliados

Por su parte, el Jardín de Infantes de AEBU recibe a niños desde los 9 meses de edad. Su propuesta pedagógica se basa en metodologías activas y lúdicas que incluyen talleres de psicomotricidad, expresión musical y corporal, natación, inglés, salidas didácticas y campamentos en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis.

«El objetivo es que el niño y la niña vayan descubriendo el mundo que los rodea, desde su ritmo singular, y poniendo en juego desafíos vinculares y de socialización», detalló la coordinadora del Jardín, Magela Pizzorno.

Ambas propuestas están abiertas a toda la comunidad. Los hijos de afiliados al gremio bancario cuentan con un beneficio económico en la cuota.

Contacto e inscripciones

Las familias interesadas en agendar entrevistas informativas, coordinar visitas a las instalaciones y formalizar la inscripción para el año 2027 pueden comunicarse a través de los siguientes canales: