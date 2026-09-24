La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) anunció la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de su programa de Extensión Escolar y de su Jardín de Infantes, diseñados para acompañar el desarrollo infantil y brindar una solución a las familias frente a la incompatibilidad entre la jornada laboral y la carga horaria de las escuelas públicas de un solo turno.
Acompañamiento
AEBU abre las inscripciones 2027 para su propuesta de Extensión Escolar y Jardín de Infantes
El programa ofrece un espacio educativo y de cuidado a contraturno con transporte, alimentación y actividades deportivas y artísticas para alumnos de escuelas públicas.