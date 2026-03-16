El 19 de marzo en el Teatro de Verano. La sorpresa como lenguaje: vuelve la Fiesta ¡FA! a Montevideo

En los últimos años volvió a ocupar el centro de la escena cultural con una idea tan simple como poderosa: abrir su casa y convertirla en un espacio de encuentro artístico. De esa intuición nació ¡FA!, un streaming que rápidamente se transformó en uno de los fenómenos culturales más comentados de Argentina.

Embed

El programa ¡FA!, conducido por Urtizberea, comenzó transmitiéndose desde su casa en YouTube. Allí se mezclaban música en vivo, charlas descontracturadas, humor, monólogos e improvisación. Artistas de distintos géneros —rock, pop, folklore o música urbana— se sentaban a conversar, tocar canciones y compartir momentos inesperados.

El espíritu del ciclo se definió desde el inicio como “un refugio del presente”: un espacio donde las conversaciones y la música podían fluir sin la rigidez de los formatos televisivos tradicionales.

El éxito fue tal que la experiencia salió del living y se transformó en eventos presenciales masivos: la Fiesta ¡FA!, encuentros en grandes escenarios que replican esa atmósfera de tertulia artística.

Una fiesta donde la música se vuelve encuentro

Embed

La Fiesta ¡FA! combina recital, conversación y varieté. Sobre el escenario se alternan canciones, entrevistas espontáneas, momentos de humor y cruces entre artistas de diferentes generaciones.

El formato —producido y dirigido por Nicolás Tolcachier— se caracteriza por algo fundamental: los músicos no llegan solo a cantar su repertorio. Muchas veces interpretan versiones especiales o comparten canciones con otros artistas presentes. Ese juego de encuentros inesperados es lo que vuelve cada edición única.

Montevideo: una noche de misterio en el Teatro de Verano

Fiesta Fa el 19 de marzo en Teatro de Verano

La cita será el jueves 19 de marzo a las 21 horas en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en una nueva visita del ciclo a la ciudad.

Aunque es muy probable la presencia de artistas uruguayos, la lista de invitados no fue anunciada, lo que mantiene intacta la esencia sorpresa del evento.

En Uruguay la producción está a cargo de la Productora Piano Piano, que apuesta a replicar el espíritu original del ciclo con la mejor calidad musical posible, algo que convierte a la experiencia en mucho más que un recital: es una reunión artística que mezcla generaciones, estilos y sensibilidades.

Entradas aún disponibles

Aún quedan entradas disponibles para esta edición, con precios que van aproximadamente desde $1.200 a $2.100 pesos uruguayos, dependiendo de la ubicación.

El secreto que vale la pena compartir

En tiempos donde todo se anuncia, se filtra y se adelanta, la Fiesta ¡FA! juega con la lógica opuesta: los secretos no se cuentan.

Pero este —quizás— merece una excepción.

Porque más que un espectáculo, lo que propone es una experiencia colectiva: una noche donde el público llega sin saber quién cantará, pero con la certeza de que la música, el humor y el encuentro harán su trabajo.

Y tal vez esa sea la verdadera gracia del fenómeno creado por Mex Urtizberea: recordar que algunas de las mejores historias culturales empiezan simplemente así, con gente reuniéndose para compartir canciones.