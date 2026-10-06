El circuito cultural de Canelones recibirá a partir del próximo 8 de octubre una propuesta centrada en el legado de la cultura afrouruguaya y la vigencia del candombe. Según informó la Dirección de Cultura de la Comuna Canaria, la iniciativa contempla la proyección del documental Semillas de Ansina, dirigido por Diego Paredes, acompañada por instancias de formación musical en vivo.
Historia viva
El candombe y la memoria afrouruguaya recorren Canelones con el documental Semillas de Ansina
El documental Semillas de Ansina se proyectará en ocho localidades de Canelones, acompañado por clínicas de toque de candombe a cargo de Diego Paredes.