El candombe y la memoria afrouruguaya recorren Canelones con el documental Semillas de Ansina

La producción audiovisual busca reflejar cómo las comunidades han utilizado las expresiones artísticas para preservar su memoria colectiva. Desde la organización remarcaron el valor simbólico de esta manifestación tradicional, señalando que "el candombe es memoria, territorio, encuentro. Es una forma de contar quiénes somos, de reconocernos en una comunidad y de mantener viva una historia que se transmite de generación en generación".