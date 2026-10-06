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Cultura y espectáculos Semillas de Ansina | cronograma |

Historia viva

El candombe y la memoria afrouruguaya recorren Canelones con el documental Semillas de Ansina

El documental Semillas de Ansina se proyectará en ocho localidades de Canelones, acompañado por clínicas de toque de candombe a cargo de Diego Paredes.

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Por Redacción Caras y Caretas

El circuito cultural de Canelones recibirá a partir del próximo 8 de octubre una propuesta centrada en el legado de la cultura afrouruguaya y la vigencia del candombe. Según informó la Dirección de Cultura de la Comuna Canaria, la iniciativa contempla la proyección del documental Semillas de Ansina, dirigido por Diego Paredes, acompañada por instancias de formación musical en vivo.

La producción audiovisual busca reflejar cómo las comunidades han utilizado las expresiones artísticas para preservar su memoria colectiva. Desde la organización remarcaron el valor simbólico de esta manifestación tradicional, señalando que "el candombe es memoria, territorio, encuentro. Es una forma de contar quiénes somos, de reconocernos en una comunidad y de mantener viva una historia que se transmite de generación en generación".

Cronograma

El recorrido del documental incluirá ocho centros y espacios culturales de distintas localidades del departamento. En cada jornada, tras la exhibición del audiovisual que aborda la resistencia e identidad afro en el país, el propio Paredes dictará una clínica de toque de candombe para los asistentes. Todas las funciones están programadas para las 19:00 horas.

La actividad inicia en el Centro Cultural Pando (8 de octubre) y continuará en el Centro Cultural MIM de Soca (15 de octubre), el Espacio Colón de la capital canaria (22 de octubre) y el Centro Cultural y Museo Casa de Artigas en Sauce (29 de octubre).

Durante noviembre, las presentaciones se trasladarán a Ciudad de la Costa (5 de noviembre), Salinas (12 de noviembre), Parque del Plata (19 de noviembre) y culminarán en el Centro Cultural Carlitos de Las Piedras (26 de noviembre).

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