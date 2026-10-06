Con la presencia de Orsi, el FA rindió homenaje a Zelmar Michelini

Nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1924, Michelini inició su militancia en el ámbito estudiantil para luego consolidar una destacada trayectoria parlamentaria y periodística en las filas del Partido Colorado. En 1970 desempeñó un rol activo en la fundación del Frente Amplio, fuerza política por la que resultó electo senador en los comicios de 1971.

Contexto histórico y persecución en el exilio

Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Michelini se radicó junto a su familia en Buenos Aires, Argentina. Desde allí desplegó una intensa labor de asistencia a compatriotas exiliados y de denuncia internacional contra las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.

Debido a la cancelación de su pasaporte por parte de las autoridades diplomáticas uruguayas, se le impidió la salida del territorio argentino. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en su domicilio en el marco de un operativo coordinado que capturó simultáneamente al diputado del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, y a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Su asesinato posterior se transformó en un símbolo de las acciones represivas coordinadas en la región.