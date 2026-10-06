Con la presencia de Orsi, el FA rindió homenaje a Zelmar Michelini

Con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el Frente Amplio encabezó este 5 de octubre el homenaje "Semblanza a Zelmar", en conmemoración de los 50 años del asesinato del exsenador y periodista Zelmar Michelini.
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El acto, desarrollado en Montevideo, reunió a autoridades de la Administración Nacional, ministros de Estado, referentes académicos y dirigentes políticos para reivindicar la trayectoria de quien fuera una de las figuras clave de la resistencia democrática uruguaya.
Análisis de su legado y vigencia política
La actividad contó con un panel de oradores integrado por su hijo, Rafael Michelini; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; la investigadora y docente Judith Sutz, y el historiador Gerardo Caetano. Los expositores destacaron la impronta ética, el valor de las libertades públicas y el pensamiento político de Michelini en la construcción institucional del país.
Nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1924, Michelini inició su militancia en el ámbito estudiantil para luego consolidar una destacada trayectoria parlamentaria y periodística en las filas del Partido Colorado. En 1970 desempeñó un rol activo en la fundación del Frente Amplio, fuerza política por la que resultó electo senador en los comicios de 1971.
Contexto histórico y persecución en el exilio
Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Michelini se radicó junto a su familia en Buenos Aires, Argentina. Desde allí desplegó una intensa labor de asistencia a compatriotas exiliados y de denuncia internacional contra las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.
Debido a la cancelación de su pasaporte por parte de las autoridades diplomáticas uruguayas, se le impidió la salida del territorio argentino. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en su domicilio en el marco de un operativo coordinado que capturó simultáneamente al diputado del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, y a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Su asesinato posterior se transformó en un símbolo de las acciones represivas coordinadas en la región.