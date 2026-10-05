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Cultura y espectáculos Maffía | flor sakeo | Sala Zitarrosa

Ciclo Marea | Música independiente rioplatense

Paula Maffía: "El tiempo creativo se volvió un territorio en permanente usurpación"

Flor Sakeo y Paula Maffía compartirán escenario en Sala Zitarrosa, en un encuentro que reúne dos universos atravesados por el rock, la experimentación y una fuerte identidad artística.

Paula Maffía

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 Nadia Guzman
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Por Redacción de Caras y Caretas

Flor Sakeo y Paula Maffía llegan al Ciclo Marea de la Sala Zitarrosa para unir en un mismo escenario dos recorridos de la escena independiente rioplatense. La presentación reunirá a la artista uruguaya, que acaba de finalizar la grabación de su primer disco de estudio, y a la argentina, que llega a Montevideo con República Afectiva, su tercer álbum solista.

El show de Sakeo recorrerá canciones de sus EP Alba (2023) y Madre de la Noche (2024), además de incorporar nuevos temas que anticipan una nueva etapa de su proyecto. Su propuesta se mueve entre el rock, la psicodelia y la distorsión, con una energía visceral que convierte cada presentación en una experiencia de desahogo y catarsis colectiva.

Maffía, con más de dos décadas de trayectoria, es una de las referentes de la escena independiente argentina. Fundadora de La Cosa Mostra y Las Taradas, presentará un repertorio en el que conviven el rock, el garage, la canción y la experimentación con elementos de la balada noire, la milonga y el folklore.

El encuentro se inscribe en Marea, el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual de la Sala Zitarrosa, que en 2026 transita su sexta edición. El programa se consolidó como un espacio para visibilizar y poner en valor a creadoras nacionales y regionales, con una programación paritaria durante todo el año.

Dos universos que buscan encontrarse

Para Maffía, compartir escenario con Sakeo supone mucho más que una coincidencia de programación. Encuentra entre ambas una afinidad vinculada a la intensidad de sus propuestas.

“Creo que las dos nos identificamos con el frenesí del rock y de una puesta muy intensa y descarnada”, señaló a Caras y Caretas. La posibilidad de compartir con una artista que admira también incorpora otra dimensión: disfrutar del lugar de espectadora y del intercambio que propone el encuentro.

La cantante argentina incluso imagina un posible cruce sobre el escenario. “Adoraría que nos crucemos arriba del escenario en alguna invitación, si la situación lo ameritara”, afirma.

La presentación aparece así como un punto de encuentro entre dos escenas que comparten inquietudes, pero que también llegan al escenario desde recorridos diferentes.

Una mirada que cambia con los años

En las canciones de Maffía conviven la intimidad, la experimentación y una observación particular de lo cotidiano. Sin embargo, la artista reconoce que su escritura se ha ido desplazando hacia asuntos que exceden la experiencia estrictamente personal.

“El amor, el tiempo, el lenguaje, el deseo, la necesidad, la discordia” son algunos de los grandes temas que comienzan a ocupar un lugar mayor en su universo creativo. Las historias pueden tomar la forma de una fábula cotidiana, pero la experiencia propia deja de ser el único punto de partida.

Con el paso de los años, explica, observa cada vez más lo que sucede a su alrededor. Se define como una “observadora participante” de su propia vida, enredada con la de muchas otras personas.

El derecho a detenerse

Esa mirada necesita tiempo. Y justamente el tiempo se ha convertido para Maffía en uno de los principales territorios de disputa dentro de su práctica artística.

“El tiempo creativo y de ocio se volvió un territorio en permanente estado de usurpación”, sostiene. Entre las presiones identifica un mandato contemporáneo según el cual producir y mostrarse de manera constante parecen ser condiciones para sostener una presencia pública.

Pero también reconoce una dificultad más personal: ser simultáneamente su propia jefa y su propia trabajadora. Esa doble condición puede convertir el trabajo en una actividad permanente y dejar poco espacio para el descanso.

Por eso, dice, necesita recordar la importancia de hacer cada tanto “un pequeño paro general”, una pausa que permita evitar el agotamiento. En ese diálogo entre quien dirige y quien trabaja, Maffía busca construir una relación más justa con su propio tiempo.

En ese sentido, el encuentro con Sakeo adquiere otra dimensión: dos artistas que hacen de la intensidad una parte central de su lenguaje se encuentran en un escenario que también puede ser un espacio de intercambio, escucha y pausa frente a la velocidad con la que hoy circula la música.

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