Historia, arte y cultura

El Día del Patrimonio 2025 llega con más de 200 actividades en todo el país

El sábado 4 y domingo 5 de octubre Uruguay vivirá una nueva edición del Día del Patrimonio, que este año pondrá el foco en el bicentenario de la independencia bajo la consigna “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”.

Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco del Día del Patrimonio habrá decenas de edificios históricos abiertos al público en los 19 departamentos, algunos de los cuales solo pueden visitarse en esta fecha. Además, se sumarán espectáculos, charlas, exposiciones y recorridos guiados en todo el país.

“De Montevideo a Bella Unión, hay actividades en los 19 departamentos, con distintas propuestas, algunas vinculadas a la consigna y otras no”, explicó Marce Suárez, director de la Comisión de Patrimonio del MEC.

La agenda completa incluye más de 200 propuestas que combinan historia, arte y cultura. En Montevideo se destacan las visitas al Palacio Legislativo, el Cabildo y el Club Uruguay, mientras que en el interior habrá circuitos patrimoniales en ciudades y pueblos, además de la apertura de edificios emblemáticos.

El Día del Patrimonio se ha convertido en una de las celebraciones culturales más esperadas del año, con miles de personas recorriendo espacios que habitualmente permanecen cerrados o con acceso restringido.

Este 2025, la conmemoración adquiere un tono especial: recordar los 200 años de la emancipación nacional a través de la historia viva de los edificios y de las actividades que conectan pasado y presente.

Guía del patrimonio

La "guía del patrimonio" es la referencia de todos los eventos, actos y actividades tanto en Montevideo como en localidades de todos los departamentos del país. Se puede descargar o visualizar a través del enlace.

