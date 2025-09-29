El Día del Patrimonio 2025 llega con más de 200 actividades en todo el país

El Día del Patrimonio se ha convertido en una de las celebraciones culturales más esperadas del año, con miles de personas recorriendo espacios que habitualmente permanecen cerrados o con acceso restringido.

Este 2025, la conmemoración adquiere un tono especial: recordar los 200 años de la emancipación nacional a través de la historia viva de los edificios y de las actividades que conectan pasado y presente.

Guía del patrimonio

La "guía del patrimonio" es la referencia de todos los eventos, actos y actividades tanto en Montevideo como en localidades de todos los departamentos del país. Se puede descargar o visualizar a través del enlace.