En el marco del Día del Patrimonio habrá decenas de edificios históricos abiertos al público en los 19 departamentos, algunos de los cuales solo pueden visitarse en esta fecha. Además, se sumarán espectáculos, charlas, exposiciones y recorridos guiados en todo el país.
Historia, arte y cultura
El Día del Patrimonio 2025 llega con más de 200 actividades en todo el país
El sábado 4 y domingo 5 de octubre Uruguay vivirá una nueva edición del Día del Patrimonio, que este año pondrá el foco en el bicentenario de la independencia bajo la consigna “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”.