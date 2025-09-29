Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Mónica Ferrero | Carlos Negro |

cumbre en torre ejecutiva

Tras reunión con Orsi, dirigentes opositores discrepan con aprobar Ley de Lavado

Los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria se reunieron con el presidente Orsi dando imagen de unidad frente al crimen.

Cumbre en la Torre Ejecutiva.

Cumbre en la Torre Ejecutiva.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Tras la reunión del presidente Yamandú Orsi con los líderes políticos, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que hay avances en la investigación del atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero. Destacó la necesidad de dar "una fuerte respuesta institucional de unidad" frente a la violencia de cualquier grupo que pretenda atentar contra las personas o las instituciones.

En la tarde de este lunes, Orsi recibió en la Torre Ejecutiva a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes coincidieron en la necesidad de respaldar la gestión de la fiscal de Corte, en particular en las investigaciones que lideró contra el narcotráfico.

Una vez finalizada la reunión, Negro habló con la prensa y defendió el pedido de celeridad del presidente Orsi al tratamiento de la ley de lavado de activos. "La persecución del lavado de activos está en la base de cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico, porque esto es por plata. Los narcotraficantes se estimulan y viven detrás de la plata. Si no tenemos herramientas para hacer el seguimiento de la ruta del dinero, difícilmente podamos combatir eficazmente a los grupos organizados", sostuvo.

Seguridad de la fiscal

Sobre el atentado, el ministro dijo que "las normas de seguridad que tenía la fiscal Ferrero eran las que indicaba el protocolo y el acuerdo de ella". Explicó que la medida de reforzar la seguridad de la fiscal y más personas es "inmediata, en la emergencia" y que es por fuera del tema presupuestal.

"Nosotros estamos convencidos de que la respuesta violenta de los grupos de narcotraficantes se da por el trabajo y el combate permanente que estamos haciendo a los narcotraficantes", enfatizó. Y respecto a los cambios sugeridos en el Presupuesto durante la reunión, dijo que "está abierto" en el Parlamento y se pueden hacer "los acuerdos que quieran".

En la reunión, además de Orsi y el ministro Negro, estuvieron presentes Fernando Pereira y Verónica Piñeiro (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres, Guido Manini Ríos e Ignacio Curbelo (Cabildo Abierto).

Líderes e institucionalidad

Ojeda, tras la reunión, destacó el "gesto" del presidente de convocar a los líderes partidarios ante un "hecho de inusitada gravedad", que tuvo la "respuesta inmediata" del gobierno convocando a los dirigentes políticos.

Sostuvo que hay algunas "discrepancias" en cuanto a los caminos para combatir el narcotráfico. Y en este sentido aseguró que el FA insiste en la aprobación de la Ley de Lavado, pero que esa no es "la clave de solución" para este tema.

"La celeridad tiene que venir en las acciones de gestión", dijo el abogado penalista y destacó la necesidad de crear una cuarta fiscalía especializada en estupefacientes.

"Creo que después de la conversación que acabamos de tener, de las palabras del ministro del Interior –que aparte fue fiscal durante 30 años–, doy casi por seguro que el gobierno va a reformular el presupuesto y va a agregar, mínimamente, una Fiscalía de Estupefacientes dentro del magrísimo presupuesto que le dio a la Fiscalía", consideró.

Delgado y las promesas

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, evitó criticar al jerarca. "Está en un proceso de investigación; el Partido Nacional cuestiona muchas cosas de las políticas de seguridad, que no haya un plan establecido, que esa promesa de los 2.000 policías no se pudo cumplir. Pero eso es sobre la gestión de seguridad".

"Tienen nuestro respaldo para que se tomen las medidas necesarias para llegar a aclarar este hecho e ir hasta las últimas consecuencias. Hasta el hueso, mañana esto no puede ser una anécdota", subrayó.

Mieres, por su parte, coincidió en que el atentado es "de enorme gravedad". "Hay que estar realmente, no solo para la foto, estar espalda con espalda; eso significa apoyar las iniciativas que puedan desarrollarse desde el gobierno en la dirección de enfrentar al narcotráfico", consideró.

Sobre la intención del gobierno de impulsar la Ley de Lavado de Activos en el Parlamento, señaló que es "un instrumento", pero también se refirió a la creación de una nueva fiscalía de estupefacientes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar