Diego Pez & los Pernoctantes: entre la presentación y la despedida

Sin embargo, este show también tendrá un carácter de despedida, ya que la banda anunció que se encuentra en la fase de estudio para dar forma a su próximo material. Será un punto de encuentro entre las canciones que ya forman parte del repertorio clásico del grupo y una ventana a lo que vendrá.

Pop/Rock con sello rioplatense

Diego Pez & los Pernoctantes han construido un sonido propio y distintivo en el panorama del pop/rock uruguayo, incorporando elementos de punk, post punk y música alternativa. Su sello inconfundible reside en sus letras: directas, cargadas de intimidad y que dialogan con melodías enérgicas y envolventes.

Liderada por la voz de Diego Gamarra, la banda se completa con la base musical de Juanchi Gamarra (primera guitarra), Nicolás Gamarra (guitarra rítmica y coros), Luigi Della Mea (bajo), Franco Pérez (batería y coros) y Chelo Gonella (trombón, teclados y coros). Con más de cuarenta composiciones registradas, el grupo ha tocado en escenarios destacados como La Trastienda, Magnolio Sala y la Sala Blanca Podestá de AGADU.

Información clave del evento: