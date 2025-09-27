Diego Pez & los Pernoctantes: entre la presentación y la despedida

Sin embargo, este show también tendrá un carácter de despedida, ya que la banda anunció que se encuentra en la fase de estudio para dar forma a su próximo material. Será un punto de encuentro entre las canciones que ya forman parte del repertorio clásico del grupo y una ventana a lo que vendrá.
Pop/Rock con sello rioplatense
Diego Pez & los Pernoctantes han construido un sonido propio y distintivo en el panorama del pop/rock uruguayo, incorporando elementos de punk, post punk y música alternativa. Su sello inconfundible reside en sus letras: directas, cargadas de intimidad y que dialogan con melodías enérgicas y envolventes.
Liderada por la voz de Diego Gamarra, la banda se completa con la base musical de Juanchi Gamarra (primera guitarra), Nicolás Gamarra (guitarra rítmica y coros), Luigi Della Mea (bajo), Franco Pérez (batería y coros) y Chelo Gonella (trombón, teclados y coros). Con más de cuarenta composiciones registradas, el grupo ha tocado en escenarios destacados como La Trastienda, Magnolio Sala y la Sala Blanca Podestá de AGADU.
Información clave del evento:
-
Artista: Diego Pez & los Pernoctantes
-
Fecha: Viernes 24 de octubre
-
Lugar: Inmigrantes Sótano (Montevideo)
Entradas: A la venta a través de RedTickets