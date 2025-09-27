Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Diego Pez & los Pernoctantes | banda | rock

Show

Diego Pez & los Pernoctantes: entre la presentación y la despedida

La banda uruguaya Diego Pez & los Pernoctantes se presentará próximamente en un show especial con Pop/Rock rioplatense.

Por Juana de la Barra

La banda uruguaya de pop/rock, Diego Pez & los Pernoctantes, anuncia un show especial en Montevideo que promete ser un evento de doble significado: una presentación y una despedida. El concierto se llevará a cabo el viernes 24 de octubre en Inmigrantes Sótano, sala mítica de la escena capitalina.

El grupo, con seis producciones discográficas en su haber y colaboraciones con figuras como Max Capote y Bambino Coniberti (NTVG), regresa a los escenarios para celebrar su trayectoria y, al mismo tiempo, abrir un nuevo capítulo.

Un show con doble sentido: presentación y despedida

El evento del 24 de octubre será la primera y única oportunidad para el público de escuchar en vivo y de principio a fin su más reciente trabajo, “El deceso es inminente (2025)”.

Sin embargo, este show también tendrá un carácter de despedida, ya que la banda anunció que se encuentra en la fase de estudio para dar forma a su próximo material. Será un punto de encuentro entre las canciones que ya forman parte del repertorio clásico del grupo y una ventana a lo que vendrá.

Pop/Rock con sello rioplatense

Diego Pez & los Pernoctantes han construido un sonido propio y distintivo en el panorama del pop/rock uruguayo, incorporando elementos de punk, post punk y música alternativa. Su sello inconfundible reside en sus letras: directas, cargadas de intimidad y que dialogan con melodías enérgicas y envolventes.

Liderada por la voz de Diego Gamarra, la banda se completa con la base musical de Juanchi Gamarra (primera guitarra), Nicolás Gamarra (guitarra rítmica y coros), Luigi Della Mea (bajo), Franco Pérez (batería y coros) y Chelo Gonella (trombón, teclados y coros). Con más de cuarenta composiciones registradas, el grupo ha tocado en escenarios destacados como La Trastienda, Magnolio Sala y la Sala Blanca Podestá de AGADU.

Información clave del evento:

  • Artista: Diego Pez & los Pernoctantes

  • Fecha: Viernes 24 de octubre

  • Lugar: Inmigrantes Sótano (Montevideo)

  • Entradas: A la venta a través de RedTickets

