Julieta Rada despidió a su padre y aseguró que "dejó más de 10 discos por sacar".

Una parte importante de su mensaje estuvo dedicada a agradecer las muestras de afecto que recibió la familia durante los días posteriores a la muerte del músico. “No me queda más que agradecerle a la gente por habernos acompañado en estos días”, expresó.

En ese sentido, mencionó los mensajes de cariño que recibió, los homenajes, los tambores en las calles y la despedida pública en el Palacio Legislativo. También recordó el recorrido al cementerio, durante el cual, según relató, personas salieron a las calles con banderas para aplaudir el paso del cortejo.

“Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen”, escribió Julieta, quien también contó que al abrir las redes sociales se encontró con una gran cantidad de recuerdos sobre su padre.

“Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre”, sostuvo.

La artista también se refirió a la historia personal de Rada y a su rol como padre. “Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!”, escribió.

Sobre su relación con él, Julieta aseguró que se siente tranquila porque no quedaron asuntos pendientes. “Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo”, afirmó. También destacó el privilegio de haber compartido la música con su padre.

En su mensaje recordó además el sentido del humor de Rada y las experiencias compartidas en familia. “Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles”, señaló.

Para Julieta, la trayectoria de su padre reunió características difíciles de conjugar en un artista: “ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente”.

"Hay Rada para rato"

Hacia el final de la publicación, afirmó que la música de Rada continuará vigente. “De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años”, escribió.

“Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar”. “Hay Rada para rato", expresó.