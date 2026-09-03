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Mónica Ferrero | Carlos Negro | amenaza

Otra vez

Nuevas amenazas de muerte contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero y el ministro del Interior Carlos Negro

Investigan mensajes intimidantes contra Mónica Ferrero y Carlos Negro. Ambos jerarcas ya cuentan con situaciones similares en el pasado.

Fiscal Mónica Ferrero y ministro Carlos Negro recibieron nuevas amenazas.

Fiscal Mónica Ferrero y ministro Carlos Negro recibieron nuevas amenazas.

 Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación tras confirmarse que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el ministro del Interior, Carlos Negro, fueron víctimas de nuevas amenazas de muerte directas. Ambos jerarcas presentaron las denuncias correspondientes luego de recibir mensajes intimidantes bajo un mismo patrón de acción.

Antecedentes e historial de ataques

No se trata del primer episodio de amedrentamiento contra las autoridades, quienes cuentan con un historial de ataques vinculados a sus funciones en la lucha contra el crimen organizado:

  • Sucesos contra Mónica Ferrero: El antecedente más grave ocurrió el 28 de setiembre de 2025, cuando desconocidos atacaron su vivienda mediante disparos de arma de fuego y la detonación de una granada mientras ella y su familia dormían (los autores fueron posteriormente detenidos). Asimismo, en mayo de 2020 la jerarca había recibido intimidaciones por parte de organizaciones narcotraficantes tras un atentado a la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

  • Sucesos contra Carlos Negro: En mayo de este año, la línea de emergencias 911 registró una llamada en la que un hombre afirmaba conocer los movimientos del ministro e intencionaba su asesinato. El responsable de dicha llamada fue identificado y condenado por la Justicia.

Frente a este nuevo escenario, las fuerzas de seguridad activaron las medidas de protección y los protocolos de seguimiento para dar con los responsables de los mensajes.

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