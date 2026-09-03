Autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación tras confirmarse que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el ministro del Interior, Carlos Negro, fueron víctimas de nuevas amenazas de muerte directas. Ambos jerarcas presentaron las denuncias correspondientes luego de recibir mensajes intimidantes bajo un mismo patrón de acción.
Otra vez
Nuevas amenazas de muerte contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero y el ministro del Interior Carlos Negro
Investigan mensajes intimidantes contra Mónica Ferrero y Carlos Negro. Ambos jerarcas ya cuentan con situaciones similares en el pasado.