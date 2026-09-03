Nuevas amenazas de muerte contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero y el ministro del Interior Carlos Negro

Sucesos contra Mónica Ferrero: El antecedente más grave ocurrió el 28 de setiembre de 2025, cuando desconocidos atacaron su vivienda mediante disparos de arma de fuego y la detonación de una granada mientras ella y su familia dormían (los autores fueron posteriormente detenidos). Asimismo, en mayo de 2020 la jerarca había recibido intimidaciones por parte de organizaciones narcotraficantes tras un atentado a la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.