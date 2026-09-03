Mercosur-UE: Uruguay ya obtuvo más de US$ 27 millones con el nuevo acuerdo

Estas preferencias permiten que determinados productos accedan al mercado europeo bajo condiciones arancelarias más favorables, generando un beneficio económico para los exportadores uruguayos.

A ese monto se suman otros 15 millones de dólares vinculados al uso de las cuotas comerciales previstas en esta primera etapa de aplicación del acuerdo.

“Si sumamos los dos podemos decir que entre el primero de mayo y fines de agosto para Uruguay, estos acuerdos le dieron un rédito neto superior a 27 millones de dólares”, afirmó Lubetkin.

El canciller consideró que el resultado adquiere especial relevancia porque se trata de los primeros meses de una nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambos bloques.

“No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de resultados potentes de una realidad que apenas nace y que le está dando estos resultados a nuestro país”, sostuvo.

Los cancilleres volverán a reunirse en 60 días

La implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también estuvo presente en la reunión de cancilleres realizada en Montevideo. En particular, los ministros analizaron las cuotas de intercambio comercial y expusieron las posiciones de cada uno de los países.

Sin embargo, el encuentro no terminó con un acuerdo sobre este punto. Los cancilleres resolvieron que los equipos técnicos continúen trabajando para avanzar en una propuesta que permita acercar las diferentes posiciones.

De acuerdo con lo informado por Lubetkin, una vez que los técnicos culminen ese trabajo, las máximas autoridades volverán a reunirse en Uruguay dentro de 60 días, con el objetivo de alcanzar acuerdos políticos.

El canciller también buscó transmitir una señal de estabilidad respecto al funcionamiento del bloque regional. En ese sentido, aseguró que, pese a las diferentes realidades bilaterales que atraviesan a los países miembros, el Mercosur funciona como un “bloque maduro y responsable” y que los factores puntuales entre algunos de sus integrantes no están afectando su desarrollo.

Mientras continúan las negociaciones sobre los mecanismos de intercambio y las cuotas, Uruguay ya contabiliza sus primeros resultados, más de US$ 27 millones de beneficio económico en cuatro meses, entre preferencias arancelarias y cuotas comerciales.

Para el gobierno, el resultado constituye una primera señal del impacto que puede tener la nueva relación comercial con la Unión Europea sobre la economía uruguaya.