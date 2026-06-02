Entrevista a Virginia Núñez de Juana y los Heladeros del Tango: "El tango te espera"

¿Qué representa esta presentación en la Sala Zitarrosa?

Virginia: "Tenemos un segundo disco que terminó de redondearse el año pasado y nos había quedado pendiente hacer un espectáculo a la altura de todo el trabajo que llevó. La idea es tocar el disco entero, sumar algunas canciones del primero que hace tiempo no hacemos y otras cosas que tenemos ganas de probar.

Estamos muy contentos porque además todo se fue dando de una manera muy particular. El año pasado estuve embarazada y eso hizo que todo se fuera postergando. Entonces recién ahora podemos concretar esta presentación como la imaginábamos".

¿Se siente la presión de presentar un trabajo tan importante en una sala emblemática?

Virginia: "Es una montaña rusa de emociones, pero una montaña rusa del Parque Rodó. El cariño por la sala suaviza mucho todo eso.

Nosotros ya habíamos estado varias veces ahí acompañando otros proyectos o festivales, pero nunca habíamos ido solos. Es la primera vez y eso es un desafío interesante. Pero también hay mucho trabajo detrás, muchos años tocando juntos y mucha agua debajo del puente.

Además la Zitarrosa tiene una tradición enorme vinculada a los lanzamientos de discos. Durante mucho tiempo era el lugar donde se presentaban los discos en Montevideo. Entonces hay una alegría especial en poder hacerlo ahí".

"Estamos en las antípodas de la pose"

En un contexto donde muchas veces parece importar más la imagen que el contenido, ¿Qué lugar ocupa la autenticidad en la propuesta de ustedes?

Virginia: "Creo que estamos bastante en las antípodas de eso. Capaz que incluso alguien podría decir que nos falta pose.

Lo que hacemos surge de una manera muy transparente y muy genuina. Tiene que ver con quiénes somos las personas que integramos el grupo, con nuestras historias, con nuestras internas, con vivir hoy en Montevideo y en Uruguay.

Somos gente que viene de distintos lugares del país, que tiene diferentes experiencias y que construye desde ahí. Entonces quien vaya al espectáculo se va a encontrar con algo que tiene que ver con personas reales, no con una idea prefabricada del tango".

"El tango siempre tuvo humor"

Ustedes trabajan mucho el humor. Algo que no siempre aparece asociado al tango.

Virginia: "Y sin embargo el humor está en el tango desde el principio.

No lo inventamos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces se destaca más la parte gris, la melancolía, el drama, que son maravillosos también.

Pero si uno escucha muchas letras clásicas encuentra ironía, sarcasmo, personajes ridículos, situaciones absurdas.

Como colectivo tenemos cierta tendencia a amplificar la parte más oscura de las cosas y quizás quedan menos visibles esas otras tradiciones. Nosotros simplemente las retomamos".

Hablando de figuras como Tita Merello, pensaba en cómo ciertas obras sobreviven al tiempo.

Virginia: "Sí, y es interesante pensar que esas personas escribían sobre su presente, igual que nosotros.

Lo que le pasaba a una mujer hace décadas podía parecer algo muy particular de ese momento, pero terminó expresando algo mucho más universal y por eso sigue vigente.

Nosotros hacemos exactamente eso: escribir sobre nuestro tiempo, nuestras preocupaciones y nuestras observaciones.

Ahora, si esto va a resistir cien años o no, eso no lo sé. Lo dirá la gente. O el tiempo".

¿Qué hace que sigan creando después de tantos años?

Virginia: "Porque encontramos una plenitud muy particular.

Arriba del escenario tocando nuestras canciones encontramos algo que no encontramos en otros espacios de la vida.

Esa es la convicción última. El día que deje de pasarnos eso seguramente dejaremos de hacerlo.

Está claro que no lo hacemos solamente por dinero. Si fuera por dinero probablemente habríamos tomado otros caminos hace mucho tiempo".

Existe la idea de que los artistas tienen que acostumbrarse a sobrevivir.

Virginia: "Se ha avanzado mucho en materia de derechos laborales y formalización. Muchísimo.

Pero también es cierto que muchas veces quienes vivimos de la música lo hacemos a través de distintas actividades relacionadas.

Los cinco integrantes vivimos de cosas que nos gustan hacer, pero eso incluye la docencia, la dirección musical y otros trabajos vinculados.

Capaz que en una vida ideal estaríamos únicamente componiendo y tocando nuestras canciones. No lo sé.

Pero sí podemos decir que vivimos haciendo cosas que nos apasionan".

"Los discos nacieron de espectáculos"

¿Cómo fue el proceso creativo de este segundo trabajo?

Virginia: "Fue muy distinto al primero.

El primer disco eran versiones. Ahí descubrimos que podíamos construir una identidad propia dentro del tango.

En estos años hicimos varios espectáculos. Uno de ellos fue SanBayón, que giraba alrededor de un santo inventado por nosotros. Otro fue No me da la menta, nacido en plena pandemia.

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De esos espectáculos surgieron muchísimas canciones.

Entonces el disco termina funcionando como una síntesis de todo lo que vivimos en esos cinco años".

¿Cómo crean ustedes?

Virginia: "Generalmente alguien lleva una idea.

Nos juntamos, hacemos un asado y alrededor de esa idea aparecen dos mil quinientas bromas.

No exagero.

Después algunas de esas bromas terminan transformándose en canciones.

Hay letras que desarrolla José, arreglos que hacen Andrés y Ramiro, ensayos interminables y un montón de cambios.

Pero el origen suele ser mucho más doméstico y divertido de lo que la gente imagina".

Muchos artistas describen la creación como algo angustiante.

Virginia: "La página en blanco siempre es angustiante.

Lo difícil es animarse a empezar, creer que lo que hiciste vale algo y defenderlo después.

Pero nosotros tenemos una ventaja enorme: el humor.

El humor funciona como un paraguas.

Cuando empezamos a sufrir demasiado nos reímos de nosotros mismos. Y eso cambia completamente la perspectiva".

"El tango te espera"

¿Qué ves en los jóvenes cuando se acercan a este tipo de música?

Virginia: "Veo curiosidad.

Existe el prejuicio de que el tango es para viejos. Yo siempre digo que el tango te espera. En algún momento de la vida te encuentra.

Pero también existe otro prejuicio: creer que los adolescentes están cerrados a escuchar cosas distintas.

Y eso tampoco es verdad.

Nunca me encontré con jóvenes que rechazaran algo simplemente porque fuera tango. Lo que encuentro es interés cuando tienen la oportunidad de acercarse".

Hablamos también sobre cultura y políticas culturales.

Virginia: "Sí. Creo mucho en los movimientos autoconvocados.

Veo jóvenes organizándose, armando espacios, compartiendo propuestas y sosteniendo proyectos por iniciativa propia.

Eso me parece esperanzador.

Pero también creo que existe cierto vacío de políticas culturales. Muchas cosas terminan dependiendo demasiado del azar, de encontrarse con las personas correctas o de tener un entorno que acompañe.

Y la cultura necesita algo más que azar. Necesita visión".

"Hay que seguir jugándose la ropa"

La conversación termina lejos del disco.

Termina hablando de generaciones, de la costumbre de escuchar, de Rocha, de los espacios culturales y de la necesidad de defender aquello que uno cree valioso.

Quizás porque Juana y los Heladeros del Tango no entienden el arte como un producto sino como una forma de estar en el mundo.

Por eso sus canciones nacen entre amigos y por eso siguen insistiendo en algo que parece cada vez más contracultural: hacer exactamente lo que tienen ganas de hacer.

La entrada es libre y los detalles se encuentran en este link.