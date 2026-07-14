Entretejidos: narración, música y poesía se unen en una experiencia escénica única

Tres artistas que entrelazan literatura, música y tradición

La obra reúne a tres creadores con destacadas trayectorias en distintos lenguajes artísticos. Gaby Piña es escritora y referente de la narración oral, autora de los libros Entretejidos y Tejidos del tiempo. Lilah Jan, compositora e intérprete, explora la canción como herramienta de encuentro y expresión, mientras prepara el lanzamiento de su segundo álbum, A la Mar, previsto para fines de 2026.

Por su parte, Angelo Primon es compositor y productor de bandas sonoras para teatro, danza y cine, además de investigador de instrumentos de cuerda tradicionales de distintos folklores.

Entretejidos se presentará el 18 de julio a las 21:00 y el 19 de julio a las 20:00 en la Sala Hugo Balzo. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel, con un valor general de $700 y beneficio 2x1 para la comunidad de La Diaria.