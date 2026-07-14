La Sala Hugo Balzo recibirá los próximos 18 y 19 de julio a Entretejidos, una propuesta escénica que combina narración oral, música en vivo e imágenes poéticas para construir un recorrido íntimo y emotivo sobre los vínculos humanos.
SALA HUGO BALZO
Entretejidos: narración, música y poesía se unen en una experiencia escénica única
La propuesta, creada por Gaby Piña, Lilah Jan y Angelo Primon, ofrecerá dos funciones los días 18 y 19 de julio. La obra invita al público a conectar con las emociones a través de historias, canciones y paisajes sonoros.