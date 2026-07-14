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Cultura y espectáculos Entretejidos | obra | música

SALA HUGO BALZO

Entretejidos: narración, música y poesía se unen en una experiencia escénica única

La propuesta, creada por Gaby Piña, Lilah Jan y Angelo Primon, ofrecerá dos funciones los días 18 y 19 de julio. La obra invita al público a conectar con las emociones a través de historias, canciones y paisajes sonoros.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Sala Hugo Balzo recibirá los próximos 18 y 19 de julio a Entretejidos, una propuesta escénica que combina narración oral, música en vivo e imágenes poéticas para construir un recorrido íntimo y emotivo sobre los vínculos humanos.

Con narraciones de Gaby Piña, canciones de Lilah Jan y la creación musical del multiinstrumentista Angelo Primon, el espectáculo propone un delicado entramado de relatos que evocan la memoria, la naturaleza y los tiempos del alma. La puesta, dirigida por Leo Martínez, se apoya además en un cuidado trabajo de iluminación, vestuario e ilustración que potencia la experiencia sensorial del público.

En escena, Piña asume el rol de narradora, Jan da voz a las canciones que atraviesan la obra y Primon despliega una amplia paleta sonora con instrumentos de diversas tradiciones. Como invitada especial participará Isabel Pena, sumando una nueva dimensión artística a la propuesta.

Tres artistas que entrelazan literatura, música y tradición

La obra reúne a tres creadores con destacadas trayectorias en distintos lenguajes artísticos. Gaby Piña es escritora y referente de la narración oral, autora de los libros Entretejidos y Tejidos del tiempo. Lilah Jan, compositora e intérprete, explora la canción como herramienta de encuentro y expresión, mientras prepara el lanzamiento de su segundo álbum, A la Mar, previsto para fines de 2026.

Por su parte, Angelo Primon es compositor y productor de bandas sonoras para teatro, danza y cine, además de investigador de instrumentos de cuerda tradicionales de distintos folklores.

Entretejidos se presentará el 18 de julio a las 21:00 y el 19 de julio a las 20:00 en la Sala Hugo Balzo. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel, con un valor general de $700 y beneficio 2x1 para la comunidad de La Diaria.

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