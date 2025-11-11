Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Tango | Sala Hugo Balzo |

Memoria cultural del Río de la Plata

Batimento Dúo presenta "Tango Animal" y celebra el diálogo entre tradición y presente

El dúo integrado por los guitarristas Ignacio Correa y Andrés Rey inicia en la Sala Hugo Balzo la gira presentación de su nuevo disco, “Tango Animal”, con la participación especial del contrabajista japonés Shinji Tanaka.

Por Redacción de Caras y Caretas

Con la elegancia de las cuerdas y la energía de la experimentación, Batimento Dúo vuelve a escena para presentar su segundo fonograma, Tango Animal, una obra que invita a redescubrir el tango uruguayo desde una mirada contemporánea. El recorrido comenzará el viernes 21 de noviembre a las 21 horas en la Sala Hugo Balzo del Sodre, y continuará el 27 en el Teatro Macció de San José y el 29 en el Centro Cultural Parque del Plata.

Seleccionado por los Fondos Concursables para la Cultura del MEC, el proyecto propone un viaje musical que explora las raíces de la Guardia Vieja, con especial énfasis en La Cumparsita (1917), piedra angular del tango rioplatense. Desde esa obra icónica, Correa y Rey tejen un diálogo sonoro entre pasado y presente, con arreglos que reimaginan la tradición sin perder su pulso esencial.

La incorporación del contrabajista Shinji Tanaka, proveniente de Japón, suma una dimensión única a esta experiencia. Su participación no solo refuerza la conexión internacional que ha caracterizado al dúo, sino que amplía el registro tímbrico de un repertorio que se mueve con naturalidad entre la nostalgia y la vanguardia.

Un viaje musical sin fronteras

Reconocidos por su original enfoque del repertorio rioplatense, Batimento Dúo ha llevado su música a escenarios de Canadá, Portugal, España, Japón, Rusia, Finlandia, Colombia, Argentina, Costa Rica, México e Inglaterra, participando en festivales de prestigio y compartiendo escena con artistas como Yamandú Costa y el Sexteto Mayor.

Con Tango Animal, el dúo reafirma su compromiso con una estética que busca tender puentes: entre generaciones, entre geografías y entre maneras de entender el tango. Lo que emerge es una sonoridad íntima y expansiva a la vez, capaz de dialogar con la memoria cultural del Río de la Plata desde un lenguaje contemporáneo.

Dónde y cuándo

  • Sala Hugo Balzo (Sodre) – Viernes 21 de noviembre, 21 h

    Invitado especial: Shinji Tanaka (Japón)

    Entradas en Tickantel y boleterías del SODRE (beneficio 2x1 para socios de Club El País).

    Apoyan: Fondos Concursables para la Cultura, Embajada de Japón y Knobloch Strings.

Próximas fechas:

  • 27 de noviembre – Teatro Macció, San José – 20:00 h

  • 29 de noviembre – Centro Cultural Parque del Plata – 20:00 h

