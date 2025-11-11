Con la elegancia de las cuerdas y la energía de la experimentación, Batimento Dúo vuelve a escena para presentar su segundo fonograma, Tango Animal, una obra que invita a redescubrir el tango uruguayo desde una mirada contemporánea. El recorrido comenzará el viernes 21 de noviembre a las 21 horas en la Sala Hugo Balzo del Sodre, y continuará el 27 en el Teatro Macció de San José y el 29 en el Centro Cultural Parque del Plata.
Memoria cultural del Río de la Plata
Batimento Dúo presenta "Tango Animal" y celebra el diálogo entre tradición y presente
El dúo integrado por los guitarristas Ignacio Correa y Andrés Rey inicia en la Sala Hugo Balzo la gira presentación de su nuevo disco, “Tango Animal”, con la participación especial del contrabajista japonés Shinji Tanaka.