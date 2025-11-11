Batimento Dúo presenta "Tango Animal" y celebra el diálogo entre tradición y presente

Un viaje musical sin fronteras

Reconocidos por su original enfoque del repertorio rioplatense, Batimento Dúo ha llevado su música a escenarios de Canadá, Portugal, España, Japón, Rusia, Finlandia, Colombia, Argentina, Costa Rica, México e Inglaterra, participando en festivales de prestigio y compartiendo escena con artistas como Yamandú Costa y el Sexteto Mayor.

Con Tango Animal, el dúo reafirma su compromiso con una estética que busca tender puentes: entre generaciones, entre geografías y entre maneras de entender el tango. Lo que emerge es una sonoridad íntima y expansiva a la vez, capaz de dialogar con la memoria cultural del Río de la Plata desde un lenguaje contemporáneo.

Ochava_Batimento dúo

Dónde y cuándo

Sala Hugo Balzo (Sodre) – Viernes 21 de noviembre, 21 h Invitado especial: Shinji Tanaka (Japón) Entradas en Tickantel y boleterías del SODRE (beneficio 2x1 para socios de Club El País). Apoyan: Fondos Concursables para la Cultura, Embajada de Japón y Knobloch Strings.

Próximas fechas: