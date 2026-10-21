Se acerca la fecha más esperada para todos los carnavaleros pero mientras tanto, hay novedades muy importantes. Luego de meses de negociación, Daecpu y Tenfield llegaron a un acuerdo para que la empresa se haga con los derechos de televisión del Carnaval.
con proyección internacional
Daecpu y Tenfield firmaron acuerdo para televisar el Carnaval con una importante novedad
El acuerdo que se firmó por siete años, establece la implementación de un “Carnaval de invierno” el cuál será para todo el territorio nacional.