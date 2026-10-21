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Cultura y espectáculos Tenfield | televisación | Concurso Oficial del Carnaval

con proyección internacional

Daecpu y Tenfield firmaron acuerdo para televisar el Carnaval con una importante novedad

El acuerdo que se firmó por siete años, establece la implementación de un “Carnaval de invierno” el cuál será para todo el territorio nacional.

Daecpu y Tenfield firmaron acuerdo para televisar el Carnaval con una importante novedad

Daecpu y Tenfield firmaron acuerdo para televisar el Carnaval con una importante novedad

 Foto: Teatro de Verano
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Se acerca la fecha más esperada para todos los carnavaleros pero mientras tanto, hay novedades muy importantes. Luego de meses de negociación, Daecpu y Tenfield llegaron a un acuerdo para que la empresa se haga con los derechos de televisión del Carnaval.

En rueda de prensa, el presidente de Daecpu, Alfredo Jaureguiverry anunció que el acuerdo es para los próximos siete años en dónde trabajarán “espalda con espalda”. Además, anunció que el acuerdo incluye la implementación de un “Carnaval de invierno que se desarrollará en todo el territorio nacional”.

De esta manera, el Concurso Oficial se podrá ver a través de la pantalla de VTV con producción de Tenfield. Por otro lado, se conoció que las pruebas de admisión que se celebrarán en noviembre, serán transmitidas por TV Ciudad.

La expansión del Carnaval

Quien también habló en rueda de prensa fue el director de Tenfield, Francisco “Paco” Casal quien aseguró que su objetivo es lograr “lo mejor para toda la gente” logrando llevar la fiesta a todos los rincones del país.

Casal además, aseguró que pretenden llevar al Carnaval fuera de las fronteras y proyectarlo de manera internacional. “Como una vez a mí se me ocurrió pensar que se podía exportar el talento uruguayo a través de los futbolistas y durante 30 años fuimos el país más exportador de futbolistas en el mundo per cápita, yo también creo que el gran talento que tiene el carnaval uruguayo es exportable”, aseguró.

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