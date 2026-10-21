Daecpu y Tenfield firmaron acuerdo para televisar el Carnaval con una importante novedad

La expansión del Carnaval

Quien también habló en rueda de prensa fue el director de Tenfield, Francisco “Paco” Casal quien aseguró que su objetivo es lograr “lo mejor para toda la gente” logrando llevar la fiesta a todos los rincones del país.

Casal además, aseguró que pretenden llevar al Carnaval fuera de las fronteras y proyectarlo de manera internacional. “Como una vez a mí se me ocurrió pensar que se podía exportar el talento uruguayo a través de los futbolistas y durante 30 años fuimos el país más exportador de futbolistas en el mundo per cápita, yo también creo que el gran talento que tiene el carnaval uruguayo es exportable”, aseguró.